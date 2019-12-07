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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - فيسبوك يحظر الصفحة العربية للمرشد الإيراني خامنئي
السبت 7 ديسمبر 2019
متابعات_الخليج 365
حظرت شركة موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أمس الجمعة الصفحة العربية للمرشد الإيراني علي خامنئي، حسبما أفادت وسائل إعلام إيرانية.
وأعلنت وكالة أنباء "فارس نيوز" المقربة من الحرس الثوري، أن صفحة المرشد الإيراني علي خامنئي باللغة العربية، جرى اتهامها بانتهاك القواعد والقوانين في الفيسبوك.
وأشارت إلى أن الصفحة العربية في الفيسبوك للمرشد خامنئي يتابعها أكثر من 100 ألف متابع.
وجرى أيضًا حذف حساب رئيس الأركان العامة اللواء محمد علي باقري، والقائد السابق للحرس الثوري محمد علي جعفري، ورئيس إدارة الموارد البشرية للقوات المسلحة موسى كيمالي، ورئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون السابق عزت الله ضرعامي في الانستغرام.
كما أغلق حساب قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الجنرال قاسم سليماني الذي كان يتابعه نحو 888 ألف شخص.
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