عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 6 فنادق مذهلة فى الصحراء لعشاق المغامرة.. 3 منها فى دول عربية

السبت 7 ديسمبر 2019

متابعات_الخليج 365

بالرغم من قسوة الصحراء بمساحاتها الفارغة التي لا نهاية لها من الرمال والسماء والنجوم إلا أنها من الممكن أن تكون تجربة برية مختلفة لعشاق المغامرة، فهناك الكثير من الفنادق الرائعة التي افتتحت في قلب أكثر المناطق عزلةً حول العالم ذات التصميم الجديد الذى يبتعد عن قسوة البيئة ويوفر إقامة مريحة وفاخرة.



ورشحت مجلة "Architectural Digest" الأمريكية 6 فنادق فى الصحراء إذا كنتم تحبون قضاء ليلةٍ في الصحراء تحت النجوم الجميلة ولكن تكرهون التخييم:

Al Faya Lodge الشارقة

يقدم فندق الفاية لودج فرصة لاستكشاف الجمال الحقيقي لمنطقة مليحة فى الشارقة التي تم ترشيحها كموقع تراث عالمي من قبل اليونسكو حيث تحتضن مليحة عدداً من المواقع الهامة، منها قبور العصر البرونزي وحصون فترة ما قبل الإسلام، ويرتفع المنتج من الكثبان الرملية الساحرة المحيطة به، ويقدم تجربة لا مثيل لها.

AndBeyond Sossusvlei Desert Lodge، صحراء ناميب، ناميبيا

تعد ناميبيا هي قبلة المسافرين الذين يمتازون بالجرأة في هذا الفندق بتصاميمه الرائعة والمدهشة في صحراء ناميب، تمتاز تصميماته الداخلية بالبساطة فهى مصنوعة من مواد طبيعية ومزينة بالمعادن الصحراوية والأحجار الكريمة مثل العقيق والكوارتز، ويوجد به مرصد فلكي خاص، وعالم فلك مقيم يمثل "دليلاً سياحياً سمائياً" لعشاق مراقبة النجوم.

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جميرا الوثبة ديزرت أبو ظبي الإمارات العربية المتحدة

يقع منتجع جميرا الوثبة الصحراوي في قرية صحراوية ساحرة ويرسم لوحة ملونة من الصحراء العربية المحيطة. يقع على مساحة 20000 متر مربع، وهو مزين بلمسات معمارية على الطراز العربي لفن الأرابيسك والميزات المائية والمسابح المستوحاة من الفلج التاريخي، وهو نظام لري المياه يعود تاريخه إلى آلاف السنين.

فندق بوسادا جوشوا تري هاوس - أمريكا

يقع فندق Posada by Joshua Tree House في نهاية طريق ترابي طويل ضمن حوالي 40 فدانًا بنى يمتاز بالألوان الترابية. وتتميز غرف الفندق الفاخر بتصميماتها الطبيعية، والتي توظف المواد الطبيعية المحلية واللمسات الفاخرة الموجودة في فناء الغرف الخاصة والحمامات الخارجية.

منتجع أنانتارا توزر تونس

تشتهر مدينة الواحة في تونس بهندستها المعمارية التي تعود إلى القرن الرابع عشر ، فضلاً عن محيطها الصحراوي ذي الألوان الذهبية يمثل هذا المنتجع الوجهة المثالية لمحبي الفخامة والهدوء في الآن ذاته، وتصميماته التي تحتضن الصحراء من خلال توظيف اللون البني في أثاث المنتجع وجدرانه الصخرية، كما يضم المنتجع أيضاً، جناحاً متميزاً يحتوي على فناء خاص.

The Willow House تكساس الولايات المتحدة

يعد Willow House ملاذًا صحراويًا جريئًا ومذهلًا تم تصميمه مع إطلالات متواصلة لسلسلة جبال Chisos، فكل نافذة وباب وفناء يطل علي الطبيعة، ويضم المنتجع أيضاً مسبحاً خاصاً للغطس، ومناطيد هوائية للتمتع برحلة في الصحراء.