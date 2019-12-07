«ناقة صالحـة».. نقد اجتماعي يتقنَّع بالسرد

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: محمدو لحبيب

في أحدث رواياته «ناقة صالحة»، يقدم لنا الكاتب الكويتي سعود السنعوسي عالماً ليس غريباً على أي منا، إنه الصحراء بكل حكاياتها وتمثلاتها ورموزها وشخوصها وصراعات البقاء والتراتبية فيها. وعلى الرغم من أن الموضوع كلاسيكي جداً، فإن السنعوسي استطاع في روايته تلك أن يقدمه بشكل مدهش، من خلال قصة حب تقليدية بين «صالحة» وابن خالها الذي يرفض أهلها أن يزوِّجوه بها، ويختارون ابن عمها، فيهاجر عن الصحراء لاجئاً للمدينة، مبتغياً النسيان، محتفظاً بخيالات الماضي القريب حية مثل النار تحت الرماد.

قصة الحب تلك لم تكن سوى واجهة للسنعوسي ليغوص بذكاء في فسيفساء ذلك المجتمع الصحراوي، ملتقطاً أشياء صغيرة تفوت علينا عادة في احتكاكنا بالصحراء، ليضيء عليها، ويقدم من خلال أسلوبه السردي الخاص تشريحاً سوسيولوجياً مترابطاً.

جمال الأسلوب في الرواية وقدرة الكاتب على التخفي خلف الحكاية ببراعة الناقد المجتمعي الذكي، جعلتها تحظى بمراجعات عديدة على مواقع القراءات، حيث يرى أحد القراء أن الكاتب هرب من خلال روايته من صخب الحاضر إلى صخب الماضي، مستنطقاً الصحراء وصانعاً منها حياة أخرى، وقال: «الكاتب سعود هرب من صخب الحاضر إلى صخب الماضي، وشتان بينهما، صخب الحاضر ملوث، مفتعل، مؤذٍ، في حين أن صخب الماضي نقي كالصحراء التي جاء منها، مؤثر وحقيقي. سعود لجأ إلى الصحراء يستنطقها، ويجعل ملوكها (الجمل والناقة) شخوصاً تحب كما يحب أصحابها، وتكره وتنتقم مثلهم».

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ويشير قارئ آخر إلى أن الكاتب استنبط روايته من قصص حقيقية متواترة في بادية الكويت ويشرح ذلك قائلاً: «الرواية مستوحاة من مساحات الصحراء الشاسعة وتنتمي في حدودها لدولة الكويت ومناخاتها، حيث الشخصيات التي عاشت حقيقة، في بادية تسمى «بادية صالحة»، من هناك استقى الكاتب أجواء روايته من صميم القصص المتواترة عن دخيل بن أسمر وصالحة آل مهروس، وقدم لنا الكويت في أوائل القرن العشرين، من خلال موروث الحكايات الذي كانت الجدات يحكينه لنا، وبيئة البادية التي اتصلت بحاضر المدنية»،

غير أن بعض القراء ينتقد الرواية ويرى أنها أقل من مستوى كاتبها الذي تعود عليه، حيث يقول أحدهم: «لا يا سعود وألف لا، ليس هذا ما انتظرناه لسنتين، رواية مبتورة تستفزك لأنك تحب قلم كاتبها بجنون، نعم اللغة جيدة وجميلة، ولكن منذ متى وسعود لا يكتب بلغة جيدة وجميلة؟، هذا ما اعتدناه من قلمه وإذاً لا مجال لتقييم الرواية بحفاوة بناء على ذلك، أما عن الأحداث فمن شدة بساطتها وتقليديتها وقِصرها يمكن تلخيصها في سطور معدودة».

قارئة ترى على العكس من القارئ السابق أن الرواية من أنضج أعمال السنعوسي وتشرح ذلك قائلة: «يتفوق السنعوسي على نفسه مرة أخرى، أعتقد أن ناقة صالحة من أنضج أعماله من الناحية الأدبية، أعجبني استخدام لهجة العصر الذي تدور فيه أحداث الرواية؛ تلك اللهجة البدوية الجميلة أضفت رونقاً وعذوبة على الرواية، مرة أخرى يثبت السنعوسي أنه كاتب متمكن جداً من أدواته».

قارئة أخرى تضع نصائح لقراءة الرواية فتقول: «لا تقرأ الرواية على عجل، يجب عليك أن تتمهل، اللغة فيها مناسبة للحقبة الزمنية التي تتناولها، تحتاج في بعض الأحيان العودة للمعجم لفهم بعض الكلمات، عليك أن تنسجم معها، تألف شخصياتها حتى تتمكن من محبتها».