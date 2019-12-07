عريقات والقيسي إلى نهائيات «منشد الشارقة 12»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حجز المنشدان الفلسطيني عبدالمجيد عريقات، والعراقي أركان القيسي، مكانهما في المنافسات النهائية من برنامج منشد الشارقة الذي تنظمه هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون في دورته ال12، بعد أن قدما إبداعات لافتة في حلقة تصفيات المجموعة الثالثة التي بثتها قناة الشارقة أمس الأول، فيما لم يتأهل المشاركان اللبناني عمر كبارة والعُماني سعيد الروشدي.

امتازت الحلقة التي تسبق الموعد الختامي المرتقب، بإبداعات متنوعة قدّمها المنشدون الذين عبّروا عن قدرات صوتية كبيرة وثقافة إنشادية واسعة وإلمامٍ بالمدارس الفنية المختلفة، ووُفِّق عريقات في تقديم أنشودة «قسماً بالله» التي أبدع في أدائها وعكس خلالها موهبة استثنائية أبهرت لجنة التحكيم التي أثنت على موهبته، ليواصل بعدها التألق من خلال أنشودة «يا سايق الجمال»، التي قدمها بصوته المميز، وأسلوبه العذب.

وأجاد أركان القيسي في تقديم أنشودة «حب النبي الهاشمي» بصوت عذب وإحساس عالٍ، وأتقن خلالها الوصول لعُرب صوتية أبدع فيها، فيما أبحر بأنشودة «الله الله» صوب أبعاد من التألق والجمال الفني الذي قابلته لجنة التحكيم بالثناء على موهبته.

عبّر عمر كبارة، عن طاقات صوتية متميزة، وقدّم أنشودة «كم يا أبي» التي أبدع فيها بأسلوبه وعذوبة إحساسه، تبعها بأنشودة «يا إلهي» التي عكست موهبة وثقافة إنشادية واسعة.

فيما أظهر سعيد الروشدي إبداعاً عذباً بعد أدائه لأنشودتي «هلا يمة» بإتقان متفرّد، و«رب البرية» التي عبّر من خلالها عن قدرات صوتية كبيرة وجدت ثناءً واستحساناً من لجنة التحكيم التي طالبت كلا المنشدين بمواصلة العمل على موهبتهما وصقلها، والاستفادة من كل التجارب التي يخوضانها من أجل مواصلة الإبداع في المستقبل.

وسيكون الجمهور على موعد الجمعة المقبل مع المنافسات النهائية، والتي يحييها الفنان العالمي ماهر زين في مسرح المجاز بالشارقة، والتي تجمع كلاًّ من المتأهلين السوري حسن الجلب، والجزائري نضال عيمن، والمغربي إبراهيم إنهض، والمصري محمد طارق، إلى جانب الفلسطيني عبدالمجيد عريقات والعراقي أركان القيسي.