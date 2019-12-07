الجبير: إنهاء الأزمة الخليجية مرهون بخطوات الدوحة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، أمس الجمعة، أن إيران تهدد المنطقة برمتها، ولم يعد من الممكن تحمل عدوانيتها، مؤكداً أن «إيران المعطل الأكبر لحل الأزمة في اليمن».

وشدد الجبير خلال كلمته في مؤتمر الحوار المتوسطي في روما، على ضرورة حرمان إيران من الأدوات التي تهدد بها المنطقة والعالم. وقال: «ندعم حملة الضغط الأقسى».

وأشار إلى أن «إيران تؤمن بمبدأ تصدير الثورة، ولا تحترم سيادة الدول»، و«لابد أن نتحلى بالصرامة مع إيران، ولا أحد يسعى إلى الحرب». ونبّه الجبير إلى أن «إيران لا تحترم سيادة الدول ومن ثم لا بد من الصرامة في التعامل معها».

وعن الوضع في اليمن، قال الجبير: «اليمن ذو أهمية خاصة بالنسبة لنا، وتدخل إيران في شؤونه مدمر.. هناك إمكانية للتوصل إلى تهدئة تتبعها تسوية»، لافتاً إلى أن «الحل الوحيد في اليمن سياسي، والحوثيون هم من بدأ الحرب وليس نحن، مشدداً على أن «كل اليمنيين بمن فيهم الحوثيون لهم دور في مستقبل اليمن». وشدد على أن «تدخلات إيران مدمرة في البلد الشقيق».

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وعن العلاقات السعودية الأمريكية، قال الجبير: «العلاقات بيننا وبين الولايات المتحدة قوية وراسخة، أياً كان الحزب الحاكم» فيها، مضيفاً: «سنعمل مع واشنطن لمواجهة التدخل الإيراني كما كافحنا معاً ضد الإرهاب».

وعن القضية الفلسطينية، قال الجبير: «نؤكد دعمنا لمبدأ الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية»، مضيفاً: «أبلغنا واشنطن بأن مواقفها من قضية السلام تضعف حل الدولتين».

ولفت الجبير إلى توجيه بلاده دعوة لأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد لحضور قمة دول مجلس التعاون الخليجي المزمع عقدها الأسبوع المقبل في العاصمة السعودية، الرياض. وتعليقاً على استمرار الأزمة الخليجية وخطوات المصالحة المنشودة، قال إن تغير الموقف مع قطر مرهون بخطوات يجب أن تبادر بها الدوحة.

وكانت الدوحة أعلنت في 3 ديسمبر/كانون الأول الجاري، أن أمير قطر تلقى دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، للمشاركة في القمة الخليجية ال40 بالرياض. (وكالات)