«سترندبرج».. عين المسرحي مرآة النفس

كان أوجست سترندبرج (22 يناير/كانون الثاني 1849- 14 مايو/أيار 1912) من أوائل كتّاب المسرح، الذين خرجوا من شرنقة الشكل الواقعي التقليدي، وألقوا بأنفسهم في غمار مسرحيات التجارب النفسية، التي لا ترى الإنسان مقيداً بغرفة ذات ثلاثة جدران، كان يقلد حديث الصالونات، ويضع الحبكات التقليدية عن مشكلات المال والزواج والخيانة في صورها السطحية الاجتماعية، وقبل أن تذيع مكتشفات علم التحليل النفسي، كان يقول: «كل شيء يمكن أن يحدث، كل شيء ممكن ومحتمل، لا يوجد ثمة زمان ولا مكان، وعلى أساس واه من الحقيقة يمكن للخيال أن ينسج أنماطاً جديدة، ويحولها إلى مزيج من الذكريات والخبرات والخيالات، التي لا تقيدها أغلال».

في مسرحيات سترندبرج نرى الشخصيات تنشق وتزدوج، تتبخر وتتكاثف، تتشتت وتتركز، إلا أن وعياً واحداً يسيطر عليها هو وعي الحالم، فليست لديه أسباب ولا نتائج متناقضة، إنه لا يدين ولا يبرئ؛ بل يحكي، تلك كانت طريقته في مسرحياته «الطريق إلى دمشق» و«مسرحية حلم» و«سوناتا الشبح» وغير ذلك من أعمال يصل عددها إلى 60 عملاً مسرحياً، بخلاف الروايات والاعترافات والكتب السياسية والتاريخية، وكان هنريك إبسن يرى أنه أعظم منه ويخشى عينه الناقدة، ويقول أوجين أونيل عنه: «كان رائد الاتجاه الحديث كله في مسرحنا الراهن، ولا يزال أحدث المحدثين، وأعظم من في المسرح، تفسيراً لخصائص الصراعات الروحية المميزة، التي تقوم الدراما بها في حياتنا».

أولى خصائص مسرح سترندبرج عبقريته الخارقة في الاستبصار بأعماق النفس، وجرأته التي لا تحدها حدود، على الغوص في أغوارها، بعين مفتوحة، لا يفلت منها شيء، وصراحته البالغة مداها في تسجيل كل خلجاتها، دون النظر إلى القيم الخلقية الموضوعة، ووقوفه هناك يجابه عمالقة ذلك العالم السفلي؛ وذلك كله يجعل منه أعلى من عصره، ويضعه وسط القرن العشرين وما بعده، ويجعل منه شاهداً ممزقاً معذباً، عنيف الصدق، شاهداً على عالم الإنسان، بغض النظر عن بيئته وزمنه.

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كان سترندبرج حريصاً على الشكل الدرامي التقليدي في مسرحيتيه «الأب» و«عيد القيامة» وكان ينتقد كتّاب المسرح لما يعدونه سلفاً ومقدماً، من تأثيرات يقصدون بها هز المتفرج، ويهيئون له عبارات قبل إسدال الستار، يستهدفون بها استثارة التصفيق ودغدغة الحواس، ويرسمون أدواراً باهرة يريدون بها إفساح الميدان أمام الممثل، ثم يقدمون تلك الخطب والاستعراضات وسائر الحيل المسرحية، التي لم يستنكف سترندبرج نفسه في أن يعالجها في مسرحياته الأولى أو أعماله الناضجة، ثم يخلص من ذلك إلى أن الشكل الدرامي ينبغي أن يترك مرناً حراً، حتى يتاح للموضوع أن يتخذ أنسب الأواني وأوفقها لطبيعته، وقد حقق ذلك في مسرحيتيه «مسرحية حلم» و«سوناتا الشبح».

يتساءل الروائي الراحل إدوار الخراط في إحدى دراساته: ما القيمة الفنية لأعمال سترندبرج؟ ويجيب بأنه من أكبر المسرحيين قامة، وأضخمهم أثراً، ومع ذلك لديه عيوب، منها افتقاره إلى الصنعة الدقيقة، ولديه نوع من الهلهلة في البناء، وأحياناً يتعثر بعوائق الحبكة والعقدة؛ لكنه فوق ذلك كله ليس مبتذلاً ولا رثاً، مشاهده دائماً خارقة، فيها نفس شيطاني من الأنفاس التي تتصعد في أعماق البشر، ضرباته قوية حاسمة؛ بل مخيفة، شخصياته ذات أبعاد فوق إنسانية، ورؤاه حادة معذبة ساطعة التوهج، وعالمه يزلزل أركان كل دعة واستنامة، وليس لديه تطويل ولا تفصيل؛ بل يذهب مباشرة إلى الغرض.

عاش سترندبرج حياته محاصراً بإحساسه بالإثم وتواضع أصله الطبقي، كان يتمتع بقلق روحي عميق لا يستكن إلى راحة، ويشعر بالاستسلام لكل ضغط خارجي، وبالضعف والاستعداد للتسليم أمام العناد والتعصب، وكانت له إرادة تتبدى في نوبات متقطعة، لكنه لم يكن يريد شيئاً، كان قدرياً موقناً في حظه النكد، عاطفياً إذا لزم الأمر، قاسي القلب عندما تقتضي الظروف، مستسلماً عن طيب خاطر، عندما لا تدعو الحاجة إلى ذلك.