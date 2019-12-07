فوضى في حركة النقل بفرنسا في ثاني أيام الإضراب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تواصلت أمس الجمعة، أزمة الإضراب العام الذي شل فرنسا، غداة «الخميس الأسود»، منذراً بمزيد من الفوضى في حركة النقل، وإلغاء عشرات الرحلات، فيما تستمر النقابات في تحركها الهادف إلى إجبار الرئيس إيمانويل ماكرون على التراجع عن إصلاحات لنظام التقاعد، دفعت بقرابة مليون شخص للنزول إلى الشارع رفضاً لها.

وألغيت العشرات من رحلات القطارات والمترو والطائرات، وأغلقت المدارس مجدداً، أو قدمت خدمة حضانة فقط، فيما لا تزال أربع من مصافي النفط الثماني متوقفة عن العمل، بعد قطع الطرق المؤدية إليها، ما يثير مخاوف من نقص الوقود.

وأوقفت الشركة الوطنية للسكك الحديد بيع التذاكر لنهاية الأسبوع، فيما ألغت 90 % من رحلات القطارات الفائقة السرعة مجدداً. وألغيت نصف رحلات قطارات «يوروستار» بين باريس ولندن، فيما عمل قطاران من ثلاثة تخدم باريس وبروكسل وأمستردام.

وقالت راشيل بالاميديسي في ستراسبورج: «كان من المفترض أن أستقل القطار إلى متز، حجزت بطاقتي قبل ثلاثة أيام، لكن الرحلة ألغيت وليس لدي أي معلومات». ويعد الإضراب اختباراً جديداً لماكرون، بعد أشهر من تظاهرات للمعلمين وعمال المستشفيات والشرطة والإطفائيين وكذلك تظاهرات «السترات الصفراء». وتقول النقابات، إن نظام ماكرون للتقاعد «الشامل» يجبر ملايين الأشخاص في القطاعين العام والخاص على العمل لسنوات بعد سن التقاعد وهو 62 عاماً. وستكشف الحكومة عن تفاصيل خطتها الأسبوع المقبل، لكنها قالت في وقت سابق إن على الناس أن يعملوا لفترات أطول من أجل استمرارية نظام يمكن أن يمنى بعجز يصل إلى 17 مليار يورو بحلول 2020.

وشارك 800 ألف شخص على الأقل في تظاهرات في أنحاء فرنسا الخميس، وفق وزارة الداخلية، في عرض هو من الأكبر لقوة النقابات منذ قرابة عقد من الزمن. ودعت النقابات إلى يوم آخر من الإضراب والتظاهرات الثلاثاء المقبل، بعد يوم على لقاء مقرر لقادتها بمسؤولي الحكومة لمناقشة خطة الإصلاح.

وقال العضو في الكونفيدرالية العامة للعمل، فيليب مارتينيز: «شارك عدد كبير من الناس في الإضراب، الآن نحتاج لعدد أكبر إذا ما أردنا التأثير في تلك القرارات».

وفيما كانت معظم تظاهرات الخميس سلمية، أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات المتظاهرين، حطموا الواجهات ورشقوا حجارة خلال مسيرة باريس، وأشعلوا النار في مقطورة إنشاءات. وأفيد عن صدامات أيضاً في مدن أخرى.

وأوقف عشرات الأشخاص، فيما أصيب ثلاثة صحفيين بجروح، بعدما تعرضوا للغاز المسيل للدموع، أو للقنابل الصوتية. وأفيد عن صدامات في نانت وليون ومدن أخرى، في مواجهات تذكر بأعمال العنف الذي تخللت تظاهرات حركة «السترات الصفراء» التي اندلعت في نوفمبر 2018. وألغت الخطوط الجوية الفرنسية 30% من رحلاتها الداخلية و10 % من الرحلات الدولية القريبة. وأُغلقت تسعة من 16 خط مترو في باريس، فيما تم تسيير خطوط أخرى فقط خلال ساعات الذروة، ما دفع بالمواطنين للتنقل على الدراجات الهوائية والكهربائية، أو اللجوء إلى وسائل بديلة.(أ ف ب)