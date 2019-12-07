راشد بن حميد.. رجل المرحلة للنهوض بكرة القدم الإماراتية

تسارعت الأحداث الكروية بصورة دراماتيكية، بعدما شهدت الساعات ال48 الأخيرة قرارات من العيار الثقيل، تمثلت في إقالة المدرب الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأربعاء، قبل أن يعلن المهندس مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة استقالته أمس الأول. وكانت استقالة ابن غليطة متوقعة واعترافاً من رئيس الاتحاد بأنه يتحمل المسؤولية المعنوية عن التراجع الذي أصاب المنتخبات الوطنية في السنوات الأخيرة التي غابت خلالها منتخباتنا عن منصات التتويج، واقتصر النجاح على نيل ميدالية برونزية في دورة الألعاب الآسيوية في جاكرتا.

ومع صدور نبأ استقالة المهندس مروان بن غليطة، خرج إلى النور ما كان يعد على نار هادئة، بالإعلان عن التوجه لتكليف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس نادي عجمان لرئاسة اللجنة المؤقتة ومن بعدها رئاسة الاتحاد.

وطرح اسم الشيخ راشد بن حميد ليكون رئيساً للاتحاد منذ أكثر من شهر، حيث شهدت الاجتماعات التي عقدت بعيداً عن الأضواء لترتيب البيت الكروي اسم رئيس النادي البرتقالي الذي يحظى بثقة وإعجاب من قبل كبار المسؤولين، كما يعكس صورة الرهان على الشباب الجديد الذي سيحمل مشعل الرياضة وكرة القدم من أجل النهوض باللعبة بعد كل ما أصابها من شوائب في السنوات الأخيرة.

سيناريو متوقع

ومع حسم هوية الرئيس الجديد، بدأ البحث عن السيناريوهات التكميلية التي تتمثل في ما سيحصل في القادم من الأيام.

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وفي الوقت الذي كان فيه التحضير يتم لتقديم أعضاء الاتحاد استقالة جماعية، واجه هذا «السيناريو» عقبة الجانب القانوني المتمثل في اللائحة التي تمنع العضو المستقيل من الترشح لولاية جديدة، وهي المشكلة التي سيتم البحث عن حلول لها في الساعات القادمة.

ولن يكون هناك من سيناريو سوى بتعديل اللائحة سريعاً، واتخاذ الإجراءات التي تساعد بعض الأعضاء على الترشح من جديد، في حال ارتأى أي منهم خوض الانتخابات الجديدة.

وبانتظار حسم ملف ومصير الأعضاء الحاليين، فإن الأمين العام للاتحاد لن يكون مؤهلاً للدعوة إلى جمعية عمومية، إلا في حال تم الاتفاق على تعديل البند الخاص بالسماح للأعضاء المستقيلين بالترشح من جديد، إلا في حال تم تقديم 6 من أعضاء المجلس الحالي استقالاتهم، حتى يصبح المجلس غير قانوني.

وبحكم الواقع والقانون، لا يعتبر مجلس الإدارة الحالي مستقيلاً، حيث تحول أمور الرئاسة في الوقت الراهن على نائب الرئيس عبدالله ناصر الجنيبي.

وإذا كان المهندس مروان بن غليطة، قد اتخذ خطوة «أدبية وتقديرية» بتقديم استقالته إلى سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان الرئيس الفخري للاتحاد، إلا أن الشق القانوني يترتب أن تمر الاستقالة على العمومية التي تصادق عليها، وتتخذ ما تراه مناسباً من خطوات تالية.

ويتوقع أن يتم حسم مصير الأعضاء سريعاً، وفق سيناريو الدعوة لجمعية عمومية غير عادية من قبل نائب الرئيس، على أن يتم خلالها سحب الثقة من المجلس (عندها لا يعتبر الأعضاء مستقيلين)، وتكليف الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيساً للجنة مؤقتة (يترتب أن يكون حاضراً في العمومية).