شهادات حية عن الحملة الفرنسية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أصدرت دار مدارات للأبحاث والنشر كتاب «جيش الشرق الجنود الفرنسيون في مصر 1798 - 1801»، لتيري كرودي، وقد ترجمه إلى العربية د. أحمد العدوي، الذي يوضح أن هذا الكتاب يتميز بالشهادات الحية لرجال الحملة- عسكريين ومدنيين- لم يداخلها التفسير أو التحليل أو التأويل، وقد تركها المؤلف تجري على ألسنة أصحابها، ولم يتدخل في هذا السرد إلا قليلاً، ناقلاً صورة قد يصح وصفها بصورة الآخر، وهي صورة لا غنى عنها، إذا أردنا التأريخ لهذه الحملة، التي غيرت وجه مصر والشرق إلى الأبد، فمن خلال هذا الكتاب سيحظى القارئ ببعض الأجوبة عن أسئلة قديمة جديدة تتعلق بهوية هؤلاء المستعمرين الذين طرقوا أبواب مصر، لماذا جاءوا؟ هل تطوعوا أم جندوا؟ وكيف وجدوا مصر والمصريين؟، وكيف سارت أمورهم بعد أن تقطعت بهم السبل بينهم وبين وطنهم؟، وكيف استقبلوا نبأ إغراق البريطانيين لأسطولهم في البحر، وانعكاس ذلك حول أمد بقائهم في مصر الذي بدا لهم أجلاً غير مسمى، وذلك خلافاً لما وعدهم به بونابرت بالعودة إلى فرنسا خلال ثلاثة أشهر، وفي جيوبهم ما يكفي من المال لشراء ستة هكتارات من الأرض.

المؤرخ في هذا الكتاب يلعب دوراً لم يعتده المؤرخون، بل لا يفضلونه، أو بالأحرى لا يجيدونه، سيتوارى المؤرخ تماماً، وسينكر ذاته مفسحاً المجال لشهود العيان ليروا تلك الأحداث التي شاركوا في صنعها بأنفسهم، وهي وإن كانت روايات من جانب واحد وتعكس وجهة نظر المحتل، فقد جاءت متماثلة مع مشروعه الذي صدر به كتابه «الجندي الفرنسي في مصر»، وسوف يتضاءل دور المؤرخ إلى أقل من دور الراوي في الروايات الأدبية، فلن يتعدى الربط بين تلك الشهادات، كما سيترك المجال لمخيلة القارئ في الاستنباط، بحيث تكون الخاتمة من صنع القارئ.