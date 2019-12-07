حمدوك يؤكد تقدم محادثات شطب السودان من لائحة الإرهاب

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحدث رئيس الحكومة السودانية الانتقالية، عبدالله حمدوك، في ختام زيارة تاريخية لواشنطن عن «تقدم» باتجاه شطب السودان من اللائحة الأمريكية للدول الداعمة للإرهاب. وتمثل هذه القضية أولوية بالنسبة إلى حمدوك، الذي يعتبر أول زعيم سوداني يزور واشنطن منذ 1985.

وقال حمدوك بمؤتمر نظمه مركز أبحاث المجلس الأطلسي، بعد اجتماعه بكبار المسؤولين في وزارتي الخارجية والخزانة والكونغرس الأمريكي: «الجزء الكبير كان بالطبع مسألة سحب السودان من لائحة الدول الداعمة للإرهاب». وأضاف: «هذه القضية تعوق كثيراً من العمليات»، لكنّ المحادثات التي بدأت خلال الأشهر الأخيرة مع الأمريكيين «تتقدم بشكل جيد جداً»، على حد قوله.

وتابع: «نحن نصل إلى تفاهم أفضل لهذا الملف بكل مرة نتحدث فيها معاً».

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وقال حمدوك، وهو دبلوماسي سابق تلقى تعليمه في بريطانيا، إن القائمة السوداء كان لها تأثير ليس في الاستثمار فحسب، ولكن أيضاً في الجهود المبذولة لتخفيف ديون السودان وفي «انفتاح» البلاد بشكل أكبر.

ودعا رئيس الوزراء السوداني المسؤولين الأمريكيين إلى تنحية مخاوفهم بشأن مشاركة العنصر العسكري في السلطة الانتقالية، حاثاً إياهم على دعم الشعب السوداني من خلال إزالة العقوبات التي تسبب فيها النظام المعزول. ووفقاً لحمدوك فإن المكونين المدني والعسكري في السلطة يعملان بتوافق وانسجام لتحقيق مهام الحكومة الانتقالية، وأهداف الثورة السودانية؛ المتمثلة في ثلاثية الحرية والسلام والعدالة.

وأضاف: «نحن لا نجزم بأن الوضع مثالي، لكنه خطوة في الاتجاه الصحيح».

(وكالات)