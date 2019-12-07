«شمس» تشاركفي مهرجان الشارقة الجامعي للأفلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شاركت مدينة الشارقة للإعلام «شمس» كراعٍ استراتيجي في مهرجان الشارقة الجامعي الأول للأفلام، الذي أقيم مؤخراً بالمدينة الجامعية في الشارقة، بمشاركة 23 جامعة من داخل وخارج الإمارات.

تضمنت مشاركة «شمس» إقامة منصة تعريفية بخدمات المدينة والدعم المهني الذي تقدمه للمواهب الشابة في سبيل توجيهها نحو المسار الصحيح، ووضعها على أولى خطوات الاحترافية والنجاح.

أكد د.خالد عمر المدفع رئيس مدينة الشارقة للإعلام أهمية تكاتف الجهود وتلاقي الرؤى بين الجهات المختلفة المتخصصة في المجال الفني، وذلك من خلال إقامة المهرجانات وتقديم الجوائز والمكافآت، التي تمثل حافزاً للشباب الموهوب لتحقيق أهدافهم.

وخلال المهرجان، كرم المدفع الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى ضمن فئتي الفيلم الدرامي القصير والفيلم التسجيلي، والذين حصلوا على مكافآت مالية مقدمة من «شمس»، إضافة إلى كاميرا تصوير فوتوغرافي احترافية للفائز الأول عن كل فئة.

وكان المهرجان انطلق بمشاركة نحو 60 عملاً فنياً بين أفلام درامية قصيرة وأفلام تسجيلية، قدمها طلاب من سبع جامعات داخل الإمارات، و16 من خارجها، بمشاركة ست دول هي الإمارات، وعُمان، والأردن، والعراق، ومصر، ولبنان.