«أوبك بلس» ترفع خفض الإنتاج إلى 1.7 مليون برميل يومياً



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وافق وزراء النفط في الدول الأعضاء في تجمع «أوبك بلس» الذي يضم دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) و10 دول نفطية أخرى، منها روسيا وكازخستان، على إعادة توزيع عبء تنفيذ قرار خفض إنتاجها من النفط استجابة لضغوط السعودية التي تحملت الجزء الأكبر من عبء خفض الإنتاج خلال العامين الأخيرين.

وقال مشاركون في الاجتماع إن التجمع وافق على المزيد من خفض الإنتاج المستهدف بمقدار 500 ألف برميل يومياً، وهو ما يجعله متوافقاً مع مستويات الإنتاج الراهنة.

وكان وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قد استبق اجتماع «أوبك» بالإشارة إلى أن أولوية المملكة هي إلزام بعض الدول الأعضاء بعدم انتهاك الاتفاق، وتنفيذ الخفض المتفق عليه في الإنتاج. وقال إن الخفض الإضافي من السعودية سيكون 167 ألف برميل يومياً، مضيفاً «الأمر مثل المسائل المتعلقة بالديانة، إذا كنت مؤمناً بشيء فعليك تنفيذه. ومن دون التنفيذ فإنك لست مؤمناً بهذا الشيء، ستثق السوق بنا وسيصدقنا المحللون» إذا تم الالتزام بتنفيذ كل ما يتم الاتفاق عليه.

من جانبه، أشار المهندس سهيل المزروعي وزير الطاقة والصناعة إلى الحضور المتألق والجهد الكبير للأمير عبد العزيز بن سلمان في الوصول إلى اتفاق الخفض الجديد، كما شكر في تغريدة على حسابه في تويتر د.خالد الفاضل وزير النفط والكهرباء بدولة الكويت والشيخ محمد بن خليفة آل خليفة وزير النفط بدولة البحرين وبقية الوزراء.

ووفقاً لاتفاق الجمعة، فإن الخفض المستهدف للإنتاج سيصل إلى 1.7 مليون برميل يومياً، بحسب وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، ولا يحتاج الوصول إلى هذا المستوى المستهدف إلى خفض إضافي لإنتاج دول «أوبك بلس» ككل، لأن هذه الدول تنتج بالفعل كميات أقل من المتفق عليه في أكتوبر الماضي.