شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تعاود القفز بدعم «الوظائف» و«التجارة» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انتعشت مؤشرات الأسهم العالمية، أمس الجمعة، مدعومة في ذلك بتبادل الولايات المتحدة والصين إشارات تهدئة في الحرب التجارية الدائرة بينهما، بالإضافة إلى نمو الوظائف في أمريكا بأكبر من التوقعات، لتنهي بذلك كافة المؤشرات الآسيوية والأوروبية والأمريكية أسبوع تداول متقلباً.

ففي بورصة نيويورك للأوراق المالية، انتعشت مؤشرات «وول ستريت» الثلاثة، فقفز «داو جونز» 265 نقطة، تمثل 0.96%، كما ارتفع مؤشر «إس آند بي» بمقدار 0.85%، وزاد مؤشر «ناسداك 100» 0.97%.

وأضاف الاقتصاد في الولايات المتحدة وظائف بأكثر من المتوقع إلى سوق العمل الأمريكي خلال الشهر الماضي، مع تراجع معدل البطالة.

أظهر تقرير صادر عن مكتب إحصاءات العمل الأمريكي، أمس الجمعة، أن اقتصاد الولايات المتحدة أضاف 266 ألف وظيفة إلى سوق العمل خلال شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني الماضي، مقابل 156 ألف وظيفة مضافة في الشهر السابق له بعد التعديل بالرفع.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أكبر اقتصاد في العالم سوف يضيف 181 ألف وظيفة إلى سوق العمل في الشهر الماضي.

وبحسب التقرير، فإن عدد الوظائف المضافة إلى سوق العمل الأمريكي تم تعديلها بالرفع بنحو 41 ألف وظيفة خلال شهري سبتمبر/‏أيلول وأكتوبر/‏تشرين الأول، ليشهد الأول زيادة 13 ألفاً إلى 180 ألف وظيفة، في حين زاد الأخير بنحو 28 ألفاً ليصبح 156 ألف وظيفة.

وبالنسبة لمعدل البطالة في الولايات المتحدة، تراجع إلى 3.5% في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني مقارنة مع 3.6% المسجلة في الشهر السابق له، أما معدل المشاركة في سوق العمل فسجل في الشهر الماضي 63.2% مقابل 63.3% المسجلة في الشهر السابق له.

كما تباطأ نمو أجور العاملين خلال الشهر الماضي، رغم تراجع معدل البطالة الأمريكي إلى أدنى مستوى في 50 عاماً.

وكشف تقرير مكتب إحصاءات العمل أن متوسط أجر العامل الأمريكي في الولايات المتحدة بالساعة بلغ 28.29 دولار في شهر نوفمبر/‏تشرين الثاني بزيادة 7 سنتات أو 0.2% عن الشهر السابق له.

وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن متوسط أجر العاملين بالساعة سوف يشهد زيادة 0.3% في الشهر المقارن.

أما على أساس سنوي، فإن متوسط أجور العاملين الأمريكيين بالساعة نما بنسبة 3.1% في الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل زيادة 3.2% المسجلة في الشهر السابق له.

وفيما يتعلق بمتوسط عدد ساعات العمل أسبوعياً في الولايات المتحدة فاستقر دون تغيير خلال الشهر الماضي عند 34.4 ساعة.

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وفي القارة العجوز، ارتفعت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة في الوقت الذي ساهمت فيه تصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن المحادثات التجارية مع الصين تسير على ما يرام في إشاعة بعض الهدوء بالأسواق في أسبوع مضطرب.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.3%، فيما قادت البنوك وشركات التكنولوجيا والتجزئة المكاسب.

وعززت أنشطة دمج واستحواذ قطاع شركات التأمين بعد أن قالت فينكس جروب هولدينجز إنها ستشتري وحدة التأمين البريطانية التابعة لسويس ري في صفقة نقد وأسهم بقيمة 3.2 مليار جنيه استرليني (4.1 مليار دولار). وارتفعت أسهم سويس ري إيه.جي 2.8% بينما زادت أسهم فينكس جروب 1.6%.

وعلى الرغم من المكاسب، يتجه المؤشر ستوكس 600 لتسجيل أكبر انخفاض أسبوعي في شهرين بعد أن أدت أنباء متضاربة بشأن التجارة ومؤشرات اقتصادية ضعيفة من منطقة اليورو إلى جلسة تداول متقلبة.

وأظهرت بيانات جديدة أن الإنتاج الصناعي الألماني تراجع على غير المتوقع في أكتوبر/‏تشرين الأول، مما أحيا مخاوف بشأن توقعات النمو الاقتصادي لبرلين. وارتفعت الأسهم المدرجة في فرانكفورت 0.2%.

وفي آسيا، أغلقت الأسهم اليابانية على ارتفاع الجمعة، بعد يوم من موافقة الحكومة على حزمة تحفيز قيمتها 26 تريليون ين (239.32 مليار دولار) لدعم النمو، مع تحول الأنظار إلى بيانات الوظائف الأمريكية المقرر صدروها في وقت لاحق من اليوم.

وارتفع المؤشر نيكاي 0.23% ليغلق عند 23354.40 نقطة، إذ تلقى الدعم من مكاسب في القطاعين الصناعي والمالي. وزاد المؤشر القياسي 0.26% هذا الأسبوع محققاً مكاسب للأسبوع الثاني.

ومن المتوقع أن تدفع حزمة التحفيز الناتج المحلي الإجمالي للارتفاع 1.4% خلال السنة المالية 2021 وتأتي في الوقت الذي تتطلع فيه اليابان، كغيرها من الاقتصادات الكبرى، لإنعاش النمو عبر الإنفاق، في الوقت الذي تنفد فيه سريعاً خيارات البنوك المركزية للسياسة النقدية.

وصعدت الأسواق أيضاً قبيل بيانات من المتوقع أن تظهر تسارع معدل توفير الوظائف في الولايات المتحدة الشهر الماضي، مما سيهدئ المخاوف بشأن متانة أكبر اقتصاد في العالم.

وتضمنت قائمة أكبر الأسهم الرابحة على المؤشر بالنسبة المئوية إيساي للأدوية، إذ ارتفع سهمها 5.81%، تلتها أدفانتست لصناعة معدات اختبار أشباه الموصلات التي صعدت 3.44% وكوبي ستيل التي ربح سهمها 3.23%.

وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.11% إلى 1713.36 نقطة.

(وكالات)