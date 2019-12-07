شكرا لقرائتكم خبر عن المخدرات كارثة عـلى الأجيال.. ومحاربة انتشارها مسؤولية مجتمعية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أدار الندوة: د. رفيعة غباش

أعدها للنشر: هاني عوكل



أوصت ندوة «مكافحة المخدرات والمسؤولية المجتمعية»، التي عقدها «مركز الخليج للدراسات»، ب«دار الخليج للصحافة والطباعة والنشر»، بتضافر الجهود المجتمعية؛ لفرملة تفاقم انتشار المخدرات؛ وإجراء المزيد من الدراسات الميدانية؛ للوقوف على حجم مشكلة المخدرات ومخاطرها، وتفعيل الحوار بين الأسرة، والتوعية بسلبيات آفة الإدمان على المواد المخدرة بدءاً من سن مبكرة جداً، وأوصت كذلك بتحديث القوانين والتشريعات ذات العلاقة، ومواكبتها التغيرات والمستجدات المجتمعية.

و تفاعل المشاركون بين رأي حمّل الإعلام، وتحديداً المرئي، مسؤولية عدم تسليط الضوء على برامج ناجحة تركز على مكافحة آفة المخدرات، ورأي آخر ركز على عناوين تتصل بالتسرب المدرسي، وضغط الأقران؛ حيث تعد تلك الأمور من مشكلات تعاطي المخدرات؛ لكن اتفق الجميع على أن هذه المشكلة إنما هي مسؤولية الجميع وكافة القطاعات، وبعدها ليس اجتماعياً فحسب، وبالتالي وجب تضافر مختلف الجهود؛ لفرملتها وتحصين المجتمع؛ من خلال تنمية مهارات الجيل الشاب، وشغلهم في برامج ثقافية وترفيهية، والأهم توعيتهم بكارثية وتأثير المخدرات السلبي ليس عليهم فحسب، وإنما على كل أفراد المجتمع.

رحبت د. رفيعة غباش أستاذة الطب النفسي، بالمشاركين، وقالت: «إن موضوع المخدرات غاية في الأهمية، وإن توارى خلف الكثير من الأولويات، ودور المجتمع والمدرسة ودور الشرطة مهم ونعرفه جيداً، ومن المهم أن يكون هناك مرصد يقيس حجم المشكلة، ولا يقيسها على مستوى إمارة، وإنما على مستوى سبع إمارات. والجميع لاحظ أن هناك تغيراً في هذه المشكلة؛ من حيث الأعمار والجنس، والغفلة ليست غفلة الأبوين، وإنما غفلة مجتمع، والكثير من الأطباء ليس لديهم ذمة ولا ضمير، ولا يمتلكون الخبرة في التعامل مع المدمنين».

وأضافت: «وفي تقديري إن المدرسين محرومون من نقل المعرفة وتداولها، ويفترض أن تخصص ندوات كثيرة لهم؛ لتوعيهم بمخاطر المخدرات ونقل هذا الهاجس إلى الطلبة، غير أنني ألحظ غياباً تاماً لدور الإعلام، وخصوصاً المرئي إزاء التوعية بآفة المخدرات والمشكلات التي تجرها للأسرة والمجتمع. وحينما كنت أتدرب في بريطانيا وقفت على قرار يجيز مساءلة الأب، ومحاكمته إذا لم يذهب ابنه إلى المدرسة، وأجريت دراسة في عيادتي حينما كنت أعمل فيها، ووجدت أن العنصر الأول للمدمنين هو التسرب المبكر من المدرسة، ثم إن نقص المعرفة باللغة العربية التي هي هويتنا والتي تسهم في انتمائنا للوطن؛ تشكل واحدة من المشكلات المتصلة بالوعي وغيابه لدى الأبناء والأسر كذلك؛ ولذلك أؤكد أهمية وجود جهة تقيس مشكلة المخدرات سلباً أو إيجاباً؛ لأن هذا الأمر ضروري؛ لحماية الوطن وليس الشباب فقط، ونقدر ونحترم الجهات الأمنية، التي تعد الخط الأول في مواجهة المخدرات، ودورها يتكامل مع باقي المراكز التوعوية. وفي المحصلة أوصي بمشروعات زراعية يقوم بها المدمنون؛ بهدف الاستفادة من طاقاتهم، وتوجيهها في مسألة تأهيلهم، كون أن السجن ليس بيئة مثالية لهم. وأقترح أيضاً استقطاب أفضل الشباب في المدارس وتأهيلهم، وتقديم الحوافز لهم، ومن ثم جعلهم ينفذون البرامج التوعوية لأقرانهم؛ لأن قدرتهم على توصيل المعلومة لجيلهم أفضل من غيرهم، وسيؤثرون كثيراً أفضل من أي مؤسسة أخرى».



جرائم الظل



وقال د. محمد مراد عبد الله الأمين العام ل«جمعية توعية ورعاية الأحداث»: «إن المخدرات تعد من جرائم الظل وهي ليست مشكلة محلية، وإنما عالمية، ومن الصعب القيام بإحصائها بدقة؛ لكن على مستوى العالم وفي الولايات المتحدة الأمريكية يصل عدد متعاطي المخدرات إلى حوالي 27 مليون شخص، وموضوع المخدرات أصبح تجارة غير مشروعة والمسؤول عنها هم أصحاب الجرائم المنظمة، كما أن وراءها حكومات أيضاً، وهي تنشط في الدول التي تعاني خللاً أمنياً، وإنتاج المخدرات ينشط في دول العالم».

وتابع: «أجريت دراسة على متعاطي المخدرات حينما كانوا في مركز تأهيل المخدرات التابع لشرطة دبي، وتمحورت حول موضوع الجرعة الأولى وهي مهمة جداً؛ حيث لاحظت أن تأثير الأقران وأصدقاء السوء يعد كبيراً، و88% منهم تعاطوا المخدرات؛ بسبب تأثير الأصدقاء، و80% ممن تعاطى المخدرات واصل هذا الفعل بعد الجرعة الأولى، بينما 20% أقلعوا؛ ولذلك من المهم حماية الأولاد من الجرعة الأولى؛ لأنها كارثية، وتأثير المخدرات المصنعة قوي، وقد يدمن الشخص من الجرعة الأولى والثانية، ثم إن سهولة تداول المخدرات المصنعة كالحبوب وانخفاض معدلات تناول المخدرات إلى سن 12، كلها عوامل تؤثر سلباً في الجيل الشاب. ولابد من الأخذ بنتيجة دراسة على مجموعة من متعاطي المخدرات، تبين أن 25% منهم دفعوا قيمتها، في حين حصل 75% عليها مجاناً، ثم هناك تأثير من قبل الأقران على بعضهم، خصوصاً في المرحلة العمرية من سن 12 عاماً، وهناك برامج توعوية من رياض الأطفال عن مخاطر المخدرات والإجابة بلا للمخدرات؛ ولذلك أؤكد ضرورة التربية الأمنية في المدارس؛ حيث واجهنا في السابق مشكلة مع مدير اشتكى من تنمر بعض الطلاب، واجتمعنا معه وعالجنا المشكلة بأسلوب تربوي وتعديل في السلوك، وطرحنا مبادرتين تقوم الأولى على تدريب عسكري للطلاب، والثانية تثقيفية وتوعوية في المدرسة؛ لتعديل سلوكاتهم، وبالفعل دربناهم كل يوم قبل دوامهم المدرسي تدريباً عسكرياً على المهارات والانضباط والسلوك في أكاديمية شرطة دبي، وفي وقت تخرجهم استغرب مدير المدرسة تغير سلوك الطلبة من مشاكسين إلى هادئين، وقال: إن سلوكهم تحسن بنسبة 180 درجة، وأصبح هؤلاء يعممون الانضباط في المدرسة. وللأسف ليس لدينا برامج معتمدة على حل المشكلات من واقع المشكلة، ودراسة ميدانية. وفي هذا الإطار أوصي بالمزيد من الدراسات الميدانية عن المخدرات، وتصميم برامج توعوية لها انعكاساتها وآثارها الإيجابية، وتفادي الحملات التوعوية التي قد لا تكون مؤثرة، علماً أن هناك برامج واقعية تعالج المشكلات والكثير منها حلت بطرق وقائية».



متعاطون صغار



أما د. عبد القادر الخياط عميد متقاعد وباحث في المخدرات، فقد أشار إلى ورود عشرات الحالات إلى مركز إرادة وهم من المتطوعين والحديث عن أعمار سنية صغيرة جداً، من سن 12 سنة فما فوق، وهذه ظاهرة غريبة وهناك أعداد كبيرة من الإناث، والتغير المجتمعي مرتبط بمشكلة، بمعنى أن بعض الحفلات تشكل مدخلاً لإدمان المخدرات؛ لأن من شروطها عدم وجود الأهل، وتتوفر فيها الكحول، ومسؤولية الشرطة منع دخول المخدرات وتوقيف المروجين، وعمل الشرطة ميداني وليس هناك صلاحية لمراقبة الأحداث، وإذا لم تعالج هذه الفجوة فإنها قد تزيد. والجهود التي تبذلها الشرطة والمجتمع كبيرة؛ لكن هذه المشكلة في تزايد، ولابد من وضع اليد على الخلل، والشرطة لا تراقب الأطفال ولا هو دورها، ولابد من وجود دور لجهة تتابعهم، وأقصد مثلاً وجود شخص مختص يراقب الأطفال، ويوعيهم بمخاطر المخدرات التي منعت حكومياً وتشريعياً ومجتمعياً، واليوم هناك تغير في المجتمع يحتاج إلى تغير في التشريع، وكذلك تغير الفئات، وأقصد عمر المتعاطين، والطب النفسي ومصادر الأدوية تحتاج إلى تشريع أيضاً، كما نحتاج إلى قوانين تضبط الحفلات التي يتعاطى فيها الشباب المخدرات، وأيضاً نحتاج إلى تشريع يتركز في مناهج توعي الطلبة والمجتمع بخطورة المخدرات وضرورة تجنبها.



قاعدة موحدة



وأكد عبد الله الأنصاري مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعوية والعلاقات العامة في مركز إرادة، أهمية وجود قاعدة بيانات موحدة للتعرف إلى نوع المخدر وحجم الإشكالية وبرامج التوعية وبرامج الرعاية وزيادة مراكز التأهيل، كما أننا بحاجة إلى لوائح وقوانين لتقديم مختلف الخدمات المتصلة بتأهيل المدمنين وتعافيهم.

وقد أطلق مركز إرادة مبادرة «مسموح»؛ وهي عبارة عن برنامج إعلامي يتحدث فيه المتعافون والمتعافيات لمدة ساعة لكل واحد منهم عن طبيعة المرض، ونجح البرنامج، ومن مؤشرات نجاحه أنه سيستكمل في نسخته الثانية، ولدينا في المركز أكثر من 13 حالة تعافت من المخدرات، وفي رمضان هناك برنامج يعرض على «سما دبي»، ويركز على مراكز التأهيل في الدولة؛ لكن أظن أن وسائل الإعلام لا تلقي ذلك البال للمبادرات والجهود الناجحة التي تقوم بها المؤسسات لمكافحة المخدرات.

وفي الحقيقة يجوز القول: إن الأسرة تتحفظ في التعامل مع الشرطة؛ لكون الأسر لا تدرك طبيعة عملها؛ من حيث إن لديها برامج دعم ومركز حماية، وهناك شرطة مجتمعية، حتى أن بعض الأسر تخشى التواصل مع المراكز الصحية والتأهيلية المعنية، في حين تجد أسراً أكثر ما يهمها مصلحة أبنائها، وتجنب وقوعهم في مشكلات المخدرات؛ ولذلك أقول: إن التربية على الأخلاق والدين غير كافية، وأيضاً التربية على القيم العقلية بدون الأخلاق غير كافية، وعليه قمنا بإعداد برنامج اسمه «لقمان» ويتركز في كيفية تنمية المهارات الأخلاقية والمهارات العقلية، وهذه برامج وقائية حصينة ضد آفة المخدرات وغيرها من الآفات الأخرى.



مشروبات ضارة



ولفتت إحسان مصبح السويدي، مستشار اجتماعي في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة، إلى أن مشكلة المخدرات عالمية، ويضاف إليها مشروبات الطاقة الضارة، وأجريت دراسة في أمريكا عام 2013 حول تأثر المراهقين بمشروبات الطاقة؛ حيث أثارت مخاوف تعاطي هذه المواد؛ بسبب التأثيرات على الجهاز العصبي؛ لاحتوائها على نسبة عالية من الكافيين والمكونات الأخرى الضارة التي لا نعلم عنها المعلومات الكافية، وبالتالي وجب إخطار الأهل والمعلمين، وتوعية الجيل الشاب بمخاطر مشروبات الطاقة التي إذا اقترنت بأي مواد مخدرة ستؤدي إلى الإدمان.

وأجد أن الرسالة الإعلامية إذا لم تكن مدروسة وموجهة كونها تعد سلاحاً ذا حدين، فلن تحقق الهدف منها، ولابد أن تتضافر الدوائر والمؤسسات ولا بد من التكامل والفاعلية في الأداء. والشباب مكون مهم في المجتمع، ولابد من شغل وقت فراغه؛ لأن هذا الأخير يفتح الباب أمام دخوله في متاهات كثيرة؛ ومن بينها المخدرات، وبالتالي أوصي بالاهتمام بمراكز ثقافية ترفيهية توعوي الشباب، وثمة مراكز توعوية في الشارقة من المهم تعميم تجربتها، وأيضاً من المهم التركيز على المسرح المدرسي؛ لأنه وسيلة هادفة يمكن أن توصل المعلومة وتوعي الطلبة وتجد الحلول لهم، وكذلك أرى من المهم تضمين مفردات وعبارات توجيهية خاصة بالمخدرات في المناهج والمساقات المدرسية.



المعلم الأقدر



من جانبه، تحدث المقدم د. عبد الرحمن شرف، نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي عن التوعية الموجهة التي تخدم المجتمع، والعمل يتركز على الجهد الرسمي؛ لكن لا يوجد ربط بين المشكلة والتوعية، وبالتالي أجد من الضروري أن ترتبط برامج التوعية بالمرصد المعني بمكافحة المخدرات. والمعلم هو الأقدر على رصد الحال بحكم العملية التربوية؛ لكن يقع عليه ضغط كبير في هذه المسألة ويتماهى دوره التعليمي مع متطلبات تحقيق مؤشرات التعليم. وعليه أدعو إلى ربط التوعية بالظواهر التي يتم رصدها من قبل مجلس مكافحة المخدرات، حتى تؤتي ثمارها، وأدعو إلى تعميم التجارب الأمنية والمجتمعية التوعوية التي جرى الحديث عنها في هذه الندوة للاستفادة منها؛ كونها تمتص الفراغ لدى الشباب، وفي إطار تعزيز المسؤولية المجتمعية ألحظ خوفاً من قبل الناس من مصطلح تعاطي المخدرات، ويا حبذا تغيير هذا الاسم تحت اسم الأمراض الطبية مثلاً، وهناك أمثلة كثيرة لتحفظ الأسر على التفاعل مع الإدارات التابعة لمكافحة المخدرات، بينما تجدها تتفاعل مع مراكز مثل حماية أو إرادة أو خليفة. وفي موضوع تعزيز المسؤولية المجتمعية أتساءل عن العقوبات الرادعة تجاه الأسر التي تتحفظ على الطفل دون سن 18 عاماً الذي يتعاطى المخدرات، من حيث إن هذه الأسر لا تأخذه لتلقي العلاج، ولا تقوم هي بعلاجه، وبالتالي يضيع هذا الطفل؟



5 % يتعاطون لمرة

Advertisements



وتطرق د. إبراهيم الدبل الرئيس التنفيذي ل«برنامج خليفة للتمكين» إلى أرقام عالمية؛ وفق إحصاءات الأمم المتحدة، وقال: إن 5% من عدد سكان العالم يتعاطون المخدرات لمرة واحدة على الأقل، وأكثر من 29 مليون شخص تعاطوا المخدرات والأفيونيات والمؤثرات العقلية، ومن 2009 إلى 2016 أضافت الأمم المتحدة 739 مادة مخدرة جديدة، وأكبر إشكالية هي التفريق بين المدمن والمتعاطي؛ لأن المدمن يحتاج إلى علاج وفق أطباء معينين، ولهذا من المهم تفريق تعريفات المخدرات بين مخدرات طبيعية ونصف تخليقية وتخليقية، ولا يمكن الوصف بمخدرات على إطلاقها ولا بمدمنين، والإدمان المرضي هو أشد أنواع الإدمان الذي يمكن للمدمن أن يتحول إلى مجرم أو يسرق؛ ولذلك نحتاج إلى وضع تعريف للاتفاق عليه، ولا أحد يمنع الطبيب من إعطاء المريض علاجاً معيناً؛ لكن على سبيل المثال مادة «الترامادول» أدرجت ضمن المواد المخدرة وتحولت إلى أدوية مراقبة، والآن تحولت إلى جدول المواد المراقبة وتحتاج إلى ثلاث وصفات ولا تصرف إلا ضمن ضوابط معينة. وأدعو إلى التفاعل الرسمي والمجتمعي مع مجلس مكافحة المخدرات، وفيه ثلاثة عناصر (عنصر ميداني وعنصر علاجي وعنصر وقائي)، ونحتاج إلى مرجعية علمية وميدانية ووقائية وقانونية والمجلس فعّال، وإنما أقصد أن نتفاعل نحن مع المجلس كمجتمع ومؤسسات. وأظن أن من بين التحديات؛ نقص المعرفة عن المخدرات ومهارات التعامل مع ضغوط الأقران وتحديات التطور التكنولوجي ولدينا مشروع سيطبق قريباً ويتصل بالتوعية الإلكترونية. كما أوصي في هذا الإطار بدراسة الاحتياجات والتصميم والتنفيذ والتقييم بطريقة صحيحة لمشكلة المخدرات.



مراقبة العمل



أما العميد عبد الرحمن محمد العويس، نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات، فقد قال: إننا معنيون بمسألة مراقبة العمل الأمني في مواجهة المخدرات، وهناك تزايد في هذه المشكلة وهي تتوسع، والمؤشرات التي تطرحها الإحصاءات لابد أن نتعامل معها تعاملاً حساساً؛ كونها تمس شريحة الشباب وأهم شريحة من شرائح المجتمع، وكوني جهة تنفيذية فإن القانون يقول الاتجار والتعاطي والترويج جريمة، وبالتالي أنفذ القانون، والهيئات الدولية المعنية بمشكلة المخدرات تصنف دول العالم إلى مناطق منتجة للمخدرات، ومناطق استهلاك المخدرات ومناطق عبور المخدرات، وفي الإمارات نقع بالقرب من مناطق إنتاج أخطر المخدرات في العالم في أفغانستان، وأضيف إلى مخدر الهيروين الذي ينتج في أفغانستان مادة «الكريستال الميثامفيتامين»، والهيروين يحتاج إلى وقت وزراعة وموسم وأرض ومزارعين ومطر وحصاد، وأما صناعة «الميثامفيتامين» فتحتاج إلى مختبر صغير وغير مرتبط بأي شيء، ومع غياب الأمن وانتشار الفساد أصبحت دول مناطق

الإنتاج تتحكم باتجاه التعاطي، وفي فترة من الفترات ارتفعت نسبة تعاطي «الترامادول»، ثم ارتفعت نسبة إنتاج الهيروين وبالتالي ازداد تعاطيه في محيطنا، وهناك فعل ورد فعل والعصابات تحاول استخدام الإمارات كدولة عبور، ووصلنا إلى مراحل متقدمة؛ من حيث المراقبة والمنافذ، وهناك عمليات كبيرة تقوم بها الأجهزة الأمنية، ومجلس مكافحة المخدرات اعتمد استراتيجية وهو يمثل جميع المؤسسات ولكل مؤسسة ممثلها فيه، كما أن هناك ممثلين في اللجان وبالتالي جسور التواصل موجودة، ويوجد 40 مؤشر أداء في استراتيجية المجلس و27 مؤشراً منها يتصل بتقليل فرص المخدرات وضبط التجار والمروجين، وخفض الطلب على المخدرات؛ من خلال المسؤولية المجتمعية، وكمسؤول أمن أواجه عصابات المخدرات، لكن أريد ظهيراً لي بتوعية الأسر برفض هذه السلع، و27 مؤشراً يمس المؤسسات التعليمية والصحية وغيرها، إنما العمل المجتمعي مع الأسف لم يصل إلى الدرجة المرجوة. والقيادة منتبهة جداً لخطر المخدرات، ولاحظنا موضوع إساءة استخدام العقاقير الطبية وتعاونا مع الهيئات الصحية وأنشأنا منصة لمراقبة صرف الأدوية والعقاقير الطبية وهناك غرف عمليات تتابع عمليات الصرف، والوصفات اليدوية تلاشت وأصبح الوصف يتم بشكل إلكتروني وبالهوية، وجرت حوكمة هذه العملية وقلت نسبة إساءة استخدام العقاقير الطبية المراقبة، ولدينا برامج تدريب إلكترونية ولا نحتاج إلى محاضر، وسلمناها لوزارة التربية والتعليم، والمتخصص في الناحية الأمنية يتحدث عن الأضرار الأمنية للمخدرات والتعريف بها، وهناك متخصص في الجانب الوقائي يتحدث عن مخاطر المخدرات وأيضاً متخصص طبيب. والحقيقة لابد أن نعي أن مشكلة المخدرات مجتمعية وليست أمنية أو صحية أو تربوية فقط، والجميع مشارك ولابد أن يكون لدينا مجتمع يتمتع بالتوعية؛ لخطورة المخدرات، وهم يدركون خطورتها لكن ردة الفعل ضعيفة.



إيقاف تنامي المشكلة



واعتبرت ناعمة الشرهان، النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، أن تعاطي المخدرات ليس مقتصراً على الشباب، وإنما قد نسمع عن شابة متعاطية وأم متعاطية وخلاف ذلك، وهذا يستلزم تكاتف المجتمع؛ لوقف تنامي هذه المشكلة، وأعوّل على الأسرة ودور الأم، وأتساءل إن كنا قصرنا في الجانب التوعوي؛ ولذلك أجد أن التدخل السريع والوقائي هو أمر ضروري؛ لمنع تعاطي المخدرات، واحتواء المشكلة تعد مسؤولية الجميع، المعلم والمدرسة والمناهج التدريسية. ثم إن للإعلام دوره القوي في هذا الدور؛ لأنه شريك في المسؤولية المجتمعية أيضاً.

وعليه أقول: إن من المصائب غياب الحوار داخل الأسرة، وأجد من الضروري تفعيل الحوار بينها وبالذات الأب والأم وملاحظة سلوك أبنائهم، ولابد أن تتوفر قاعدة للبيانات للتعرف أكثر إلى المشكلة وحلها، وأخيراً أقول إن المؤسسة التربوية مهمة ويمكنني أن أمنع وصول المخدرات إلى المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالتوعية والتثقيف المستمر.



غياب الدور الإعلامي



واتفق د. محمد الحوسني مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للتأهيل مع بعض المشاركين حول غياب الدور الإعلامي في الجانب التوعوي، وتسليط الضوء على المبادرات الناجحة، مع أن دوره كبير ومستمر في خدمة قضايا المجتمع، هذا إلى جانب غياب الدور الأسري في ظل انشغالات الحياة.

حيث تجد الأبوين قد انشغلا في وظائفهما، والابن مطلوب منه أن يدرس ويعود إلى المنزل ومن ثم ينام باكراً، ولا يملك الوقت الكبير، وحتى لا تجد الأسرة تلحظ البرامج التوعوية حول مخاطر المخدرات لضيق الوقت، والحل برأيي إجراء تحديث للقوانين والتشريعات؛ لدعم الأسر. وفي تقديري أن توفير إحصاءات لجميع الجهات الأمنية والعلاجية والصحية عن المتورطين في قضايا المخدرات ومن يودعون للسجون ومن يحول للعلاج أمر ضروري؛ للتعرف جيداً إلى حجم المشكلة.



توحيد الجهود



واستكمل بدر الحوسني، رئيس قسم رعاية وتأهيل المدمنين في هيئة تنمية المجتمع النقاش بالقول: إن جهود المؤسسات حاضرة لكن المطلوب توحيدها، ومع الأسف بعض البرامج ذات الصلة تتم بشكل عشوائي، ولا تدرس المشكلة واحتياجاتها بالطريقة الصحيحة، وكل مدمن له حالة مختلفة عن الآخر وكل أسرة مختلفة عن الأخرى وكل إمارة لديها خصوصيتها في هذا الموضوع، وبالتالي نفتقر إلى دراسة الظاهرة الميدانية بشكل منظم وعملي، وأحياناً إذا لم ينفذ برنامج التوعية بطريقة صحيحة وعلمية قد تكون له نتائج سلبية، وعليه أجد من الضروري إنشاء مركز أو مؤسسة موحدة وتشكل مرجعية، وأن تكون منصة للبحث العلمي. وأعتقد أن الخدمة الاجتماعية والنفسية ينبغي أن تكون حاضرة في المدارس، بمعنى ضرورة وجود أخصائيين نفسيين ومجتمعيين في المؤسسات التعليمية وتوعية المجتمع وتثقيفه.



المشاركون



1. ناعمة الشرهان: النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي.

2. العميد عبد الرحمن محمد العويس: نائب مدير عام مكافحة المخدرات الاتحادية ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس مكافحة المخدرات.

3. د. محمد مراد عبد الله: مستشار نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، الأمين العام لجمعية توعية ورعاية الأحداث.

4. د. رفيعة غباش: أستاذة الطب النفسي.

5. د. عبد القادر الخياط: عميد متقاعد وباحث في المخدرات.

6. د. إبراهيم الدبل: الرئيس التنفيذي لبرنامج خليفة للتمكين.

7. مقدم د. عبد الرحمن شرف: نائب مدير مركز حماية الدولي التابع للإدارة العامة لمكافحة المخدرات بشرطة دبي.

8. د. محمد إسماعيل الحوسني: مدير إدارة العمليات في المركز الوطني للتأهيل.

9. عبد الله محمد الأنصاري: مدير إدارة الأبحاث المجتمعية والتوعوية والعلاقات العامة في مركز إرادة.

10. إحسان مصبح السويدي: مستشار اجتماعي في المجلس الاستشاري بإمارة الشارقة.

11. بدر خميس السويدي: رئيس قسم رعاية وتأهيل المدمنين في هيئة تنمية المجتمع.



توصيات الندوة:



1. دراسات ميدانية للوقوف على مخاطر المخدرات ومنع انتشارها بين أفراد المجتمع.

2. تصميم برامج وتنفيذ حملات تستهدف المجتمع وفي القلب منه الأسرة.

3. منع التسرب المدرسي والتوعية بأثر المخدرات ومخاطرها الكارثية على المتعاطين.

4. النظر في ضغوط الأقران الذين يؤثرون بقوة في بعضهم في مسألة تعاطي المخدرات.

5. تشجيع الجيل الشاب على ممارسة هوايات متنوعة.

6. التوعية بمخاطر المخدرات من شباب مؤهل فكرياً ومعرفياً إلى أقرانهم كونهم الأقدر على توصيل المعلومة.

7. توفير أخصائيين نفسيين واجتماعيين في المؤسسات التعليمية مؤهلين للتعامل مع أي مشكلات سلبية مرتبطة بتعاطي المخدرات.

8. تحديث القوانين والتشريعات ومواكبتها للتغيرات المجتمعية.

9. تفعيل الحوار بين الأسرة وتضمين معلومات عن المخدرات وأنواعها ومخاطرها في المناهج الدراسية.

10. التوعية بخطورة المخدرات من سن مبكرة جداً.

11. توفير قاعدة بيانات وإحصاءات تتعلق بالمخدرات وتسهم في إيجاد برامج موجهة تكافح المخدرات ومشتقاتها من العقاقير المخدرة والمصنعة.