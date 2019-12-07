شكرا لقرائتكم خبر عن كيبيوغو وكيبلاغات بطلا ماراثون أدنوك والان نبدء باهم واخر التفاصيل

حقق الكيني روبن كيبيوغو ومواطنته الكينية فيفيان كيبلاغات الفوز في «ماراثون أدنوك أبوظبي» بدورته الثانية، الذي أقيم، أمس، في العاصمة أبوظبي بتنظيم «مجلس أبوظبي الرياضي» وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وتحت مظلة الاتحاد الدولي لألعاب القوى.

شارك في الماراثون الضخم نحو 16500 عدّاء وعدّاءة من المحترفين والهواة ضمن أربع فئات من السباقات - 42 كلم، 10 كلم، 5 كلم، و2.5 كلم؛ حيث مرّوا بالقرب من عدة معالم بارزة تتميّز بها أبوظبي؛ ومن بينها: القرية التراثية وقصر الحصن التاريخي.

وبعد انتهاء المنافسات، جرى توزيع الجوائز على الفائزين بالمراكز الأولى من الرجال والسيدات في سباقات مسافة 42 كلم، 10 كلم والكرسي المتحرّك؛ وذلك خلال حفل خاص أقيم خارج مقرّ شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، الراعي الرسمي للماراثون الذي يحمل اسمها.

وترك كيبيوغو بطل فئة الرجال وصاحب ال23 عاماً بصمته في تاريخ الماراثون؛ حيث بدأ كمحدد للسرعة، واحتل بعد ذلك المركز الأول في زمن ساعتين و4 دقائق و40 ثانية، محطماً أفضل أداء له، والذي حققه خلال ماراثون بوينس آيرس هذا العام بفارق 38 ثانية. وتبعه بعد دقيقة واحدة و41 ثانية الكيني جويل كيمورير الذي كسر أفضل أداء شخصي له بفارق يتعدى دقيقة واحدة، وتمكّن من تحقيق زمن ساعتين و6 دقائق و21 ثانية، واحتل الإثيوبي ييشي كلايا المركز الثالث بزمن ساعتين و9 دقائق و16 ثانية.

وفي فئة السيدات، كسبت المركز الأول الكينية فيفيان كيبلاغات بزمن بلغ ساعتين و21 دقيقة و11 ثانية، ليكون هذا الزمن أفضل أداء شخصي لها، وتبعتها في المركز الثاني بعد دقيقتين و52 ثانية الإثيوبية ودي أيالو، وحلّت الإثيوبية ييشي كالايا في المركز الثالث.

من ناحية أخرى، حقّق العداء الإثيوبي تيريزا نياكولا غيلا والعدّاءة الإثيوبية سينتياهو تيلاهون غيتاهون الفوز في سباق 10 كم عن فئتي الرجال والسيدات مع زمن قدره 28.05 دقيقة و32: 47 دقيقة على التوالي، وتبعهما في المركز الثاني العداء أندرو كويموي والعدّاءة جوسلن باي، فيما حلّ العداء نعمان الأسوي والعدّاءة زيناث بيكيلي مامو في المركز الثالث عن فئتي الرجال والسيدات.

وفي فئة الكرسي المتحرّك للمحترفين، فقد كان اللقب من نصيب الإماراتي عايض الأحبابي بزمن قدره ساعة وإحدى وخمسون دقيقة، واثنتا عشرة ثانية، وتبعه بفارق صغير الإماراتي حُسين المازم وحل علي السعدي ثالثاً.

حماس كبير

وتعليقاً على فوزه، قال البطل روبن كيبيوغو: كنت مسؤولاً عن تحديد السرعة لأول 30 كم؛ لكن عندما نظرت إلى الخلف ووجدت أن بقية العدّائين ما زالوا بعيدين اشتعلت بالحماس وقررت أن أبذل قصارى جهدي لأنهي السباق، وبالنسبة لي المسار كان ممتازاً وأتطلع إلى المحافظة على اللقب العام المقبل.

بدورها، أعربت فيفيان كيبلاغات، عن سعادتها الغامرة بتحقيق الفوز، وقالت: فخورة جداً كوني حققت زمناً جديداً لأفضل أداء شخصي لي، وتمكّنت من الفوز ضمن شريحة السيدات. الظروف والمسار جيدان، لقد قمت بدفع نفسي لأقدم أفضل ما لدي مما ساهم بإنهائي للنصف الأول خلال 69 دقيقة ومتابعة العدو بسرعة بالنصف الثاني.

وأكد الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير دولة، الرئيس التنفيذي لأدنوك ومجموعة شركاتها، أنه بفضل التوجيهات السديدة والدعم الكبير من القيادة الرشيدة، تواصل أدنوك القيام بدورها المحوري كشريكٍ أساسي يسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي في دولة الإمارات، لافتاً إلى أن تنظيم النسخة الثانية من «ماراثون أدنوك أبوظبي» يعكس الالتزام الراسخ بالمسؤولية المجتمعية للشركة، ودعم الأحداث الرياضية والفعاليات المجتمعية التي ترتقي بجودة الحياة، وتسهم في تعزيز المبادئ والقيم الإيجابية.

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وتابع: المشاركة العالمية والمجتمعية الواسعة في نسخة هذا العام تعكس النجاح الكبير الذي يحققه الماراثون، كما تؤكد المكانة المتنامية لدولة الإمارات كوجهة رئيسية لأهم الفعاليات الرياضية العالمية، وتسرنا الشراكة الناجحة مع مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم هذا الحدث، ودعم قطاع الرياضة في الدولة وتمكينه.

بدوره، قال عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي: أبوظبي عززت موقعها أكثر بين أبرز المدن الرياضية في العالم بعد التنظيم الناجح للنسخة الثانية من «ماراثون أدنوك أبوظبي».

وأشار العواني إلى أن الشراكة التنموية التي تجمع المجلس مع أدنوك أثمرت عن ولادة «ماراثون أدنوك أبوظبي» العام الماضي، ومواصلة تنظيمه للعام الثاني بعد النجاحات الكبيرة التي سجلها الحدث في نسخته الأولى، مؤكداً أن زيادة أعداد المشاركين في النسخة الثانية والوصول إلى حوالي 17 ألف مشارك، يمثل نجاحاً كبيراً لخططنا الطموحة ومستوى الوعي الكبير الذي يتحلى به مجتمع أبوظبي.

وقال عارف: نتطلع في السنوات القادمة إلى أن يكون «ماراثون أدنوك أبوظبي» ضمن التصنيف الذهبي في مصاف الماراثونات العالمية الكبرى، في ظل المقومات الكبيرة التي يتميز بها الحدث الذي يجسد أبهى الصور والمشاهد الحضارية لمجتمع الإمارات بكافة مكوناته.

تخطي التوقعات

من جهتها، قالت أندريا ترابيو، مديرة السباق: نتائج «ماراثون أدنوك أبوظبي» تخطّت التوقّعات مرّة أخرى، من ناحية عدد العدّائين أو في الأوقات المميّزة التي تم تسجيلها، ولقد كان المسار سريعاً وجميلاً جداً؛ حيث عَبَر شوارع أبوظبي الرئيسية، وقدّم المحترفون أداءً مبهراً في السباق.

حضور كبير

شارك في التظاهرة الرياضية الدكتور سلطان الجابر وزير دولة، الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وجبر محمد غانم السويدي مدير عام ديوان ولي عهد أبوظبي، والدكتور مغير الخييلي رئيس دائرة تنمية المجتمع، والعميد خليفة الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي، وعارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، والفريق الركن (م) محمد هلال الكعبي رئيس إدارة نادي ضباط القوات المسلحة.

فلسطينية مقيمة في الشارقة تنضم لأصدقائها

سافرت مروة، وهي فلسطينية مقيمة وتعمل في الشارقة، إلى العاصمة أبوظبي؛ للانضمام إلى أصدقائها في سباق 5 كلم، وتحدثت عن التجربة، قائلة: شارك بعض أصدقائي في نسخة العام الماضي، وأخبروني كم كان السباق ممتعاً؛ لذلك كنت مصممة على المشاركة هذه المرة، أنا الآن أكثر حماساً للمشاركة في الأنشطة الرياضية وتحسين لياقتي، كان هذا أول سباق عدو لي، وكانت تجربة ممتعة.

«أدنوك» تقرب الزوار من الحدث

تميّزت قرية السباق الجديدة، أو ما عُرِف باسم (منطقة أدنوك للطاقة) بتقريبها الزوّار أكثر من قلب الحدث؛ حيث استمتع العدّاؤون والجمهور معاً بالعديد من الأنشطة المتمحورة حول العائلة على مدى خمسة أيام. أما في السباق، فكانت هناك الكثير من الفعاليات الترفيهية من ضمنها الموسيقى التي قام بأدائها عدد من منسّقي الأغاني والفرق التي قدّمت عروضها مباشرة أمام الجمهور، وكذلك استعراضات فرق العيالة التراثية ورقصات التنورة، كما قدّمت إحدى السيدات عروض الفقاعات الصابونية، بينما أضفى أحد لاعبي الخفّة المزيد من البهجة إلى قلوب الزوّار الصغار.