تبادل الأدوية.. عـلاجــات خطــرة بوصفــة «صديــق»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إيمان عبدالله آل علي

حذر أطباء من خطورة تبادل الأدوية بين الأصدقاء والأقارب من دون استشارة الطبيب، والأضرار الناتجة تتفاوت بحسب نوعية الدواء المستعمل، ويصف الأطباء هذه الحالة بأنها قد تكون وصفة طبية من «صديق» أو «قريب» لكنها قد تؤدي في بعض الأحيان إلى مضاعفات خطيرة تصل إلى الوفاة.

المريض يعرض نفسه للآثار الجانبية للدواء من دون أن يستفيد منه، وقد يكون الدواء منتهي الصلاحية، وقد يكون ممن يعانون تحسساً من بعض مكونات الدواء.

وأوضحوا أن المضادات الحيوية هي الأدوية الأكثر شيوعاً للتبادل، وثمة تحذيرات بشأن الاستخدام العشوائي وتبادل الأدوية خاصة المضادات الحيوية من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الإقليمية والمحلية.

وأكدوا أن ثمة ظاهرة منتشرة لدى فئات المجتمع، تتمثل في استخدام التواصل الاجتماعي للتبرع بأدويتهم، وفكرة التبرع بالأدوية جيدة، لكن يجب أن تنفذ باتباع قواعد صحية صارمة ولا يتناول المريض الأدوية المتبرع بها إلا بعد استشارة طبية، للتأكد من أن الدواء والجرعة الدوائية مناسبة له ومناسبه للمرض الذي يتعالج منه.

وأوضحوا أن الأسباب التي تقف وراء هذه السلوكيات هو سعي بعض الأشخاص إلى البحث عن طرق سهلة، لأن استشارة الطبيب تتطلب وقتاً، وقد تكون مكلفة ومرهقة عاطفياً، كما أن الكثير من الأشخاص لا يأخذون أعراضهم على محمل الجد.

خطورة هذه السلوكيات كانت موضع استطلاعنا وتحقيقنا على النحو الآتي:

اعتاد خالد محمد على استخدام أدوية أقاربه، فبمجرد إصابته بأمراض البرد، لا يتردد على العيادات، ويكتفي بما يصفه له أقاربه، وما يعطونه من أدوية، وفي بعض الأحيان يصفون له المضادات الحيوية، ليمنحوه ما تبقى منها بعد شفائهم من المرض، ويعود ذلك لعدم رغبته في زيارة المستشفيات، وانتظار دوره، وإجراء الفحوص وغيرها. وحسب كلامه، فإن الأدوية التي تناولها على مدار السنوات الخمس، أفادته وسارعت في شفائه، ولم تحصل له مضاعفات.

وتحرص مريم أحمد ربة بيت على التبرع بأدويتها مراراً وتكراراً، ليستفيد شخص آخر منها، من دون وعي منها لأضرار هذا السلوك، وتعودت على وصف الأدوية للآخرين لخبرتها في استخدام الأدوية نتيجة إصابتها بمجموعة من الأمراض المزمنة، وترددها على المستشفيات بشكل مستمر.



قلة وعي الطرفين

الدكتور معاذ النمراوي، ممارس عام، أكد أن تبادل الأدوية بين الأشخاص، تكون بسبب قلة وعي كلا الطرفين المعطي، والمعطى له بالأضرار والآثار الجانبية لهذا الدواء المعطى، واعتقاد الشخص المعطي للدواء بأن الشخص الذي أعطى له سوف يستفيد من الدواء من غير الحاجة لزيارة الطبيب، كون الأعراض المرضية لديه تشابه الأعراض لدى الشخص المعطى له من باب اسأل مجرب ولا تسأل حكيم، وهذا خطأ فادح لأن الكثير من الأعراض تتشابه، ولكن المرض المسبب قد يختلف.

وقال: إن الأضرار الناتجة تتفاوت بحسب نوعية الدواء المستعمل و في بعض الأحيان قد تؤدي إلى مضاعفات خطيرة، وقد لا يوجد تحذيرات مباشرة تدعو إلى عدم تبادل الأدوية أو التبرع بها لصديق أو أحد أفراد العائلة، ولكن يمكن أدراج ذلك ضمن التحذيرات من سوء استخدام الأدوية أو استعمالها من دون وصفة طبية، وهذا ما تؤكده الجهات المحلية والدولية المتمثلة بمنظمة الصحة العالمية.

والمضادات الحيوية هي الأدوية الأكثر شيوعاً للتبادل، فمن الضروري التوعية بمضار استخدامها العشوائي، وثمة أشخاص يستخدمون التواصل الاجتماعي للتبرع بأدويتهم، ولا تقل خطورة عن التبادل المباشر وبالتالي لا ينصح أخذ أي علاج من أي أحد قبل استشارة الطبيب.

وقد يصل الأمر إلى الوفاة في حال استخدام خاطئ لبعض الأدوية وبالأخص الأدوية المستعملة لعلاج الأمراض المزمنة، مثل أدوية الضغط وأمراض القلب وتصلب الشرايين أو أدوية الأمراض العصبية وغيرها الكثير. ونستطيع إعطاء أدويتنا للآخرين بعد استشارة الطبيب المختص أو طبيب عام.



مخاطر تبادل الأدوية

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وأكد د. الياس الصايغ استشاري الأمراض الباطنية أن مخاطر ومضاعفات تبادل الأدوية بين الأشخاص كثيرة، وقد تكون خطيرة جداً على صحة الفرد والمجتمع، فالمريض يعرض نفسه للآثار الجانبية للدواء من دون أن يستفيد منه، وقد يكون الدواء منتهي الصلاحية، وقد يكون المريض ممن يعانون تحسساً من بعض مكونات الدواء.

وقال د. الياس الصايغ إنه قد يلجأ بعض الأشخاص إلى هذا الأمر، إذا اعتقد أن مرضه بسيط، وبالتالي لا حاجة للاستشارة الطبية، وأحياناً قد لا يستطيع المريض لسبب من الأسباب أن يزور طبيبه للاستشارة، وتوجد الكثير من التحذيرات بشأن الاستخدام العشوائي وتبادل الأدوية خاصة المضادات الحيوية من منظمة الصحة العالمية والمنظمات الصحية الإقليمية والمحلية، والاستخدام العشوائي وتبادل المضادات يزيد من قابلية الجراثيم على التأقلم مع المضادات. والاستخدام العشوائي وتبادل الأدوية بين الأشخاص قد تكون له مضاعفات صحية خطيرة جداً قد تصل إلى الوفاة.

وأوضح أنه من ناحية المبدأ، فإن فكرة التبرع بالأدوية جيدة، لكن يجب أن تكون باتباع قواعد صحية صارمة، منها أن التبرع يجب أن يتم عن طريق عيادة طبية أو مستشفى مرخص من وزارة الصحة، وألا يتناول المريض الأدوية المتبرع بها إلا بعد استشارة طبية، للتأكد من أن الدواء والجرعة الدوائية مناسبة له ومناسبه للمرض الذي يتعالج منه.



تقييم طبي للأعراض



وأكد الدكتور جوني باباتشان أفوكاران، مختص طب باطني، أنه عندما يتم إعطاء الدواء الموصوف لشخص ما إلى للشخص الآخر، الذي سيتناوله بدوره دون استشارة خبير طبي، فإن هذا يعني أن متلقي الدواء لم يحصل على تقييم طبي للأعراض التي سيتناول الدواء من أجلها، حتى لو كانت الأعراض متشابهة بين مانح الدواء ومتلقيه، فمن المرجح جداً أن يكون متلقي الدواء ربما يعاني من مرض مختلف كلياً، ذلك لأن الأعراض ذاتها قد تظهر لعدة أمراض مختلفة، ما يحتم علاجها بأساليب مختلفة وبحسب درجات خطورتها.

من المهم للغاية معرفة أن الخبراء الطبيين يعالجون في الأغلب الأمراض (التي يحددها التشخيص)، وليس أعراض المرض، ويتم التعامل مع الأعراض كأولوية فقط في حال كانت إما شديدة للغاية أو مسببة للعجز أو مهددة للحياة.

ومن المحتمل أيضاً أن يشكّل الدواء خطراً على المتلقي، لأنه لا يمكن إعطاء أي دواء لأشخاص آخرين، لأن خصائص المريض الذي يتعايش معها مثل أنواع الحساسية وغيرها من الأمراض الأخرى قد تجعل دواءً ما غير مناسب للاستخدام من قبل المتلقي. ولذلك، فإن الدواء الذي يأخذه المتلقي لن ينجح في تخفيف الأعراض التي يعانيها وقد يؤدي إلى مضاعفات خطيرة بما في ذلك الموت المفاجئ.



وسائل التواصل فاقمت المشكلة



قال جوني باباتشان أفوكاران، مختص طب باطني: إن الأسباب التي تقف وراء هذه السلوكيات هو سعي بعض الأشخاص إلى البحث عن طرق سهلة، لأن استشارة الطبيب تتطلب وقتاً، وقد تكون مكلفة مادياً، كما أن الكثير من الأشخاص لا يأخذون أعراضهم على محمل الجد، حتى عندما يتم إخبارهم بأنهم يعانون من مرض خطير، فإن الكثير من الأشخاص يتجاهلون الأمر، ويرفضون الخضوع للتشخيص، كما أن العديد منهم يرفضون العلاج المناسب لأمراضهم، والسبب وراء ذلك أن الإنسان بطبعه يرفض تخيل أن يكون لديه مرض خطير.

واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لتبادل الأدوية يعتبر مثالاً آخر أيضاً لسوء استخدام التكنولوجيا الرقمية والمنصات القوية المماثلة لأغراض خاطئة. والأدوية المبيعة دون وصفة طبية هي وحدها فقط التي يمكن إعطاؤها للآخرين دون استشارة طبية أو تشخيص، ولكن يجب أخذها باعتدال. ولا يبدو أن هناك أي دليل إرشادي صادر عن الهيئات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية أو إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لضبط مثل هذه السلوكيات لأفراد الجمهور.

غير أنه من الواضح بصورة جلية أنه من الخطير جداً اتباع مثل هذه الممارسات، وينبغي على الحكومات والمنظمات غير الحكومية وغيرها أخذ هذا الأمر على محمل الجد وتنظيمه بتشريعات وقوانين.