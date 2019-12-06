الإمارات تبحث عن رائد فضاء جديد









اسماء السيد - دبي: أعلنت الإمارات الجمعة أنها بدأت البحث عن رائد فضاء جديد للمهمة الفضائية الثانية لها، بعد هزاع المنصوري الذي دخل التاريخ كونه أول مواطن عربي يصل محطة الفضاء الدولية.

وكتب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي عبر تويتر "نبحث عن رائد فضاء إماراتي جديد للمهمة الاماراتية الثانية في الفضاء (..) المهمة مستمرة .. ومسيرتنا نحو الفضاء ما زالت في بدايتها".

وسمح المنصوري البالغ 35 عاما لبلاده بالانضمام إلى نادي الدول العربية القليلة التي أرسلت روادا إلى الفضاء. فقد سبقت الإمارات في هذا المجال كل من السعودية عام 1985 وسوريا العام 1987.

وشكّلت مهمة رائد الفضاء، رغم قصر مدتها، مصدر فخر في الإمارات التي دخلت قبل فترة القطاع الفضائي. وقد أعلنت نيتها إرسال مسبار إلى المريخ في يوليو 2020.