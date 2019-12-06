دبي - بواسطة محمد فارس متصفّح Vivaldi يأتي بالمزيد من خيارات التخصيص ودعم الكروم بوك والمزيد© Tech World قدمت بواسطة
حصل متصفّح Vivaldi الغني عن التعريف على تحديث جديد يدعم مستخدمي أندرويد، وقد حمل معه الكثير من الإضافات.
في شهر سبتمبر الماضي، كانت انطلاقة متصفّح Vivaldi على متجر جوجل بلاي، ولسنوات كان المتصفّح شائعًا على سطح المكتب لما هو قادم من ميزات وقدرات في التخصيص، مما يُتيح للأشخاص ضبط كل جزء من المتصفّح ليناسب أذواقهم واحتياجاتهم، ومع النسخة الأولى للمتصفّح على أندرويد، كانت هناك وعودات بإضافة المزيد، واليوم تم تنفيذ هذه الوعودات، حيث حصل المتصفّح على تحديث كبير قادم معه الكثير من الإضافات الجديدة.
وأجدر بالإشارة، أن النسخة الأولى وكذلك الثانية من المتصفّح ما زالت في مراحلها التجريبية، ومع ذلك فمتصفّح Vivaldi مستقر لدرجة كبيرة، على أي حال، وفيما يخص بإضافات إصدار Vivaldi 2.0، فهناك المزيد من خيارات التخصيص، بحيث يمكنك التمرير السريع لإغلاق علامات التبويب، والسحب والإسقاط في الصفحة الرئيسية، وحتى هناك خيار لإجبار كل الصفحات على التحميل في وضع سطح المكتب افتراضيًا.
ولا يتوقف الأمر عند هذا الحدّ، حيث بات يدعم المتصفّح مشاهدة أشرطة التمرير على صفحات إعدادات Vivaldi، مع إعادة تصميم بسيطة للمتصفّح، وتحديدًا المزيد من الاتساق والمزيد من الرموز الأكبر عبر المتصفّح بأكلمه، كما وهناك عنصر واجهة مستخدم جديد خاص بالبحث يمكنك إضافته إلى شاشتك الرئيسية، والآن وبشكل رسمي Vivaldi متوافق مع الكروم بوكس على الرغم من أن فريق عمل التطوير أشار بأنه ما زال يعمل على الواجهة للشاشات الكبيرة.
أخيرًا، تحديث Vivaldi 2.0 متوفّر حاليًا لجميع مستخدمي أندرويد، بحيث يمكنك الانتقال إلى صفحته الخاصة من على متجر جوجل بلاي، وكما أشرنا سابقًا، التحديث تجريبي ولكنه مستقر لدرجة كبيرة.
تحميل تحديث Vivaldi 2.0 على جوجل بلاي لمستخدمي نظام أندرويد.
المصدر:
Vivaldi Blog
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متصفّح Vivaldi يأتي بالمزيد من خيارات التخصيص ودعم الكروم بوك والمزيد
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