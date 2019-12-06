تعمل كوالكوم على تطوير نظارات واقع معزز بالتعاون مع الشركة المطورة للعبة بوكيمون جو “نيانتيك”.
أعلنت شركة كوالكوم خلال اليومين الماضيين عن عدد من الابتكارات لا سيما المعالجات الموجهة للهواتف الذكية بمختلف أنواعها، وذلك في مؤتمرها الذي تعقده في هاواي. لكن لا يبدو وأن المعالجات وتقنيات الهواتف الذكية هي الشيء الوحيد الذي تسعى لتطويره الفترة الحالية، حيث أعلنت عن تعاونها مع الشركة اليابانية نيانتيك لتطوير نظارات تعمل بتقنية الواقع المعزز.
تعتبر نيانتيك من أشهر الشركات بمجال تطبيقات الواقع المعزز بفضل لعبتي بوكيمون جو “Pokémon Go” و “Harry Potter: Wizards Unite”.
لكن خلال الفترة القادمة مع كوالكوم، لن يقتصر عمل نيانتيك على التطبيقات والألعاب، حيث ستطور أنظمة، أجهزة، ومكونات أخرى للتقنية.
سيكون تركيز الشركتان منصب على تطوير رقاقة XR2 وما يتعلق فيها من تركيب وأنظمة سحابية وغيرها لاستخدامها وربطها في أجهزة الواقع المعزز، لا سيما النظارات التي سيتم تطويرها. وتُعد هذه الرقاقة هي الأولى من نوعها المدمجة بتقنية الجيل الخامس وكذلك الأولى من نوعها القادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K وبدرجة تصوير 360. ما يجعل الرقاقة تقدم نقلة كبيرة في عالم الواقع المعزز عند تطوير نظارة جديدة مبنية عليها.
هذا الأمر سيساهم في سيطرة كوالكوم على قطاع معالجات جديد ربما، كما سيسهم بدخول نيانتيك للمجال بعيدًا عن تطوير الألعاب.
المصدر:
Nianticlabs
التدوينة كوالكوم تتعاون مع نيانتيك مطورة لعبة “Pokémon Go” لتطوير نظارات واقع معزز ظهرت أولاً على عالم التقنية.
كانت هذه تفاصيل خبر كوالكوم تتعاون مع نيانتيك مطورة لعبة “Pokémon Go” لتطوير نظارات واقع معزز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.