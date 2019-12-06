دبي - بواسطة محمد فارس © Tech World قدمت بواسطة كوالكوم تتعاون مع نيانتيك مطورة لعبة "Pokémon Go" لتطوير نظارات واقع معزز

تعمل كوالكوم على تطوير نظارات واقع معزز بالتعاون مع الشركة المطورة للعبة بوكيمون جو “نيانتيك”.

أعلنت شركة كوالكوم خلال اليومين الماضيين عن عدد من الابتكارات لا سيما المعالجات الموجهة للهواتف الذكية بمختلف أنواعها، وذلك في مؤتمرها الذي تعقده في هاواي. لكن لا يبدو وأن المعالجات وتقنيات الهواتف الذكية هي الشيء الوحيد الذي تسعى لتطويره الفترة الحالية، حيث أعلنت عن تعاونها مع الشركة اليابانية نيانتيك لتطوير نظارات تعمل بتقنية الواقع المعزز.

تعتبر نيانتيك من أشهر الشركات بمجال تطبيقات الواقع المعزز بفضل لعبتي بوكيمون جو “Pokémon Go” و “Harry Potter: Wizards Unite”.

لكن خلال الفترة القادمة مع كوالكوم، لن يقتصر عمل نيانتيك على التطبيقات والألعاب، حيث ستطور أنظمة، أجهزة، ومكونات أخرى للتقنية.

سيكون تركيز الشركتان منصب على تطوير رقاقة XR2 وما يتعلق فيها من تركيب وأنظمة سحابية وغيرها لاستخدامها وربطها في أجهزة الواقع المعزز، لا سيما النظارات التي سيتم تطويرها. وتُعد هذه الرقاقة هي الأولى من نوعها المدمجة بتقنية الجيل الخامس وكذلك الأولى من نوعها القادرة على تصوير مقاطع فيديو بدقة 8K وبدرجة تصوير 360. ما يجعل الرقاقة تقدم نقلة كبيرة في عالم الواقع المعزز عند تطوير نظارة جديدة مبنية عليها.

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هذا الأمر سيساهم في سيطرة كوالكوم على قطاع معالجات جديد ربما، كما سيسهم بدخول نيانتيك للمجال بعيدًا عن تطوير الألعاب.

المصدر:

Nianticlabs

التدوينة كوالكوم تتعاون مع نيانتيك مطورة لعبة “Pokémon Go” لتطوير نظارات واقع معزز ظهرت أولاً على عالم التقنية.