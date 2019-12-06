شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب الأمريكى يصدر قرارا رمزيا يدعم حل الدولتين مخالفا سياسة ترامب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر مجلس النواب الأمريكى، قرارا رمزيا اليوم الجمعة يدعم حل الدولتين للصراع الإسرائيلى الفلسطينى، وذلك فى أعقاب خطوات اتخذها الرئيس دونالد ترامب الذى يُنظر إليه على أنه منحاز بشدة لإسرائيل.

ووافق المجلس الذى يقوده الديمقراطيون، بأغلبية 226 صوتا مقابل اعتراض 188، فى تصويت يتوافق إلى مدى بعيد مع التوجهات الحزبية فى المجلس، على قرار غير ملزم ينص على أن حل الدولتين هو وحده الذى يمكن أن يضمن بقاء إسرائيل كدولة يهودية ويلبى "تطلعات الفلسطينيين المشروعة" لقيام دولتهم الخاصة.

منذ أن أصبح رئيسا للولايات المتحدة فى يناير 2017، يندد الزعماء الفلسطينيون وفى بعض الدول العربية بالرئيس الجمهورى ترامب بسبب مخالفته للسياسات الأمريكية القائمة منذ زمن طويل حيث اعترف بالقدس عاصمة لإسرائيل فى عام 2017، ونقل السفارة الأمريكية إليها فى عام 2018 وقطع المساعدات الأمريكية للفلسطينيين.

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وفى مارس 2019، اعترف ترامب بضم إسرائيل لمرتفعات الجولان، التى استولت عليها من سوريا عام 1967. وفى الشهر الماضي، قال وزير الخارجية مايك بومبيو إن واشنطن لم تعد تعتبر المستوطنات الإسرائيلية فى الضفة الغربية غير قانونية.

وأثارت هذه الخطوات، التى تعزز الدعم والتأييد لترامب وسط قاعدته الانتخابية المحافظة، تساؤلات حول ما إذا كانت إدارته ستتخلى عن فكرة "حل الدولتين"، دولة فلسطينية مستقلة تعيش جنبا إلى جنب مع إسرائيل.