شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق المناظرة التلفزيونية بين مرشحى الرئاسة الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت، مساء اليوم الجمعة، المناظرة التلفزيونية بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية الجزائرية المقررة يوم الخميس المقبل.

والمرشحون الخمسة هم: عز الدين ميهوبى الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطنى الديمقراطي، وعبد القادر بن قرينة رئيس حزب حركة البناء الوطني، ورئيس الوزراء الأسبق عبد المجيد تبون، وعلى بن فليس رئيس حزب طلائع الحريات، وعبد العزيز بلعيد رئيس حزب جبهة المستقبل.

وسبق بدء المناظرة الرئاسية، التى تجرى فى قصر المؤتمرات بالجزائر العاصمة، إجراء قرعة لتحديد ترتيب الجلوس وترتيب الإجابة على الأسئلة بين المرشحين.

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وتعد هذه المناظرة هى الأولى من نوعها التى تشهدها الجزائر منذ استقلال البلاد عام 1962.

ويدير المناظرة 4 صحفيين من التلفزيون الجزائرى وقنوات وصحف خاصة، ويحضرها محمد شرفى رئيس السلطة المستقلة للانتخابات.

وتتناول أسئلة المناظرة خمسة محاور هى المحور السياسي، والاقتصادي، والاجتماعي، والتربية والتعليم والصحة، والسياسة الخارجية.