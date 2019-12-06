شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. الاحتلال الإسرائيلى يصيب 37 فلسطينيا على حدود غزة بينهم أطفال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب 37 مواطنًا فلسطينيًا، اليوم الجمعة، بنيران الاحتلال الإسرائيلى خلال مسيرات العودة وكسر الحصار على حدود قطاع غزة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بغزة بأن الطواقم الطبية تعاملت مع 37 إصابة مختلفة (منها 4 بالرصاص الحى و 10 بأعيرة معدنية مغلفة بالمطاط)، ومن بين الإصابات 10 أطفال جراء اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلى بحق المشاركين السلميين فى الجمعة الـ 83 لمسيرة العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وتوجه آلاف الفلسطينيين إلى خمس نقاط على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة للمشاركة فى الجمعة الـ 83 لمسرات العودة وكسر الحصار.

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ووصل الشباب الفلسطينى تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتى دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.

ونشر جيش الاحتلال مزيدًا من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التى توقفت لثلاثة أسابيع.