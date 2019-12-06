شكرا لقرائتكم خبر عن العاهل السعودي يقدم تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم في القاعدة العسكرية الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "الحرة"، فى خبر عاجل لها، منذ قليل، أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قدم تعازيه لأهالي ضحايا الهجوم في القاعدة العسكرية الأمريكية في فلوريدا.

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