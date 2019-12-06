واشنطن: الولايات المتحدة تجهز عقوبات جديدة تتعلق باحتجاجات العراق

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة تجهز عقوبات جديدة فيما يتصل بقتل محتجين مناهضين للحكومة فى العراق.
وقال ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية للصحفيين "لم ننته بعد. هذه عملية متواصلة". وأضاف لاحقا أن الولايات المتحدة ستفرض المزيد من العقوبات فى المستقبل.
وفرضت الولايات المتحدة فى وقت سابق اليوم الجمعة عقوبات على ثلاثة من زعماء فصائل عراقية شبه عسكرية تدعمها إيران بسبب دورهم المزعوم فى قتل محتجين. وتنفى الفصائل أى علاقة لها بقتل المحتجين.
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