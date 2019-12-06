شكرا لقرائتكم خبر عن العربية: مسلحون مجهولون يسيطرون على جسرى السنك والأحرار ببغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها، أن مسلحين مجهولون يسيطرون على جسرى السنك والأحرار ببغداد ، فيما قالت فضائية "سكاى نيوز عربية"، فى خبر عاجل لها، أن المسلحين الذين استهدفوا المتظاهرين في بغداد يتبعون لميليشيا العصائب.

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