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الجيش السورى ينشر نقاطا جديدة على طريق الحسكة حلب الدولى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، أن وحدات من الجيش السورى تمركزت فى نقاط جديدة، على طريق الحسكة حلب الدولي.

وذكرت الوسائل الاعلامية ، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الفضائية مساء اليوم الجمعة، أن وحدات الجيش انتشرت عند مفرق ليلان غرب تل تمر بمحافظة الحسكة شمال شرق البلاد، وأن الجيش صد هجوما نفذه عناصر من الجيش التركي.

وتقع بلدة تل تمر غربى الحسكة وتتبعها 133 قرية، وتبعد 30 كيلومترا عن مدينة الحسكة و35 كيلومترا عن مدينة رأس العين.

 

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