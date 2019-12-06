ضبط 630 مهاجرا غير نظامي شمال غربي تركيا

أدرنة (تركيا) / جهان دميرجي / الخليج 365

ضبطت السلطات التركية، الجمعة، 630 مهاجرا غير نظامي في ولاية أدرنة (شمال غرب) أثناء استعدادهم للتسلل خارج البلاد بطرق غير قانونية.

وذكر مراسل الخليج 365، أن هذا العدد من المهاجرين غير النظاميين تم إلقاء القبض عليه خلال حملة أمنية نفذتها فرق الدرك والشرطة وحرس الحدود في عدة أقضية وبولاية أدرنة.

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ويحمل هؤلاء جنسيات إريتريا وسريلانكا وأفغانستان وبنغلاديش وباكستان وسوريا والعراق والجزائر والمغرب.

وأحيل المقبوض عليهم، عقب انتهاء الإجراءات القانونية بحقهم، إلى مديرية الهجرة في الولاية.



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