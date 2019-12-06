تركيا: ترحيل اليونان للسفير الليبي لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية

أنقرة/ الخليج 365

قالت وزارة الخارجية التركية، إن قرار اليونان ترحيل السفير الليبي لدى أثينا، على خلفية توقيع اتفاقية بين تركيا وليبيا، لا يتوافق مع الأعراف الدبلوماسية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، في مقر الوزارة بالعاصمة أنقرة.

وشدّد أقصوي على أن حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، هي الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، ولديها سلطة لعقد الاتفاقيات مثل أي دولة ذات سيادة.

وأضاف: "لا أعلم تحت أي دافع أعلنت اليونان سفير ليبيا رجلًا غير مرغوب فيه، ولكني لا أرى هذا متوافقًا مع الأعراف الدبلوماسية".

وفي وقت سابق الجمعة، قال وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، إن قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، "أمر غير مقبول".

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جاءت تصريحات "سيالة" في حديث لقناة "ليبيا الأحرار" (خاصة)، عقب إعلان اليونان طرد سفير بلاده على خلفية توقيع مذكرتي التفاهم بين ليبيا وتركيا.

وأضاف الوزير: "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".

وفي وقت سابق الجمعة، أمهلت وزارة الخارجية اليونانية السفير الليبي في أثينا 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.