أسوشيتيدبرس: منفذ إطلاق النار بقاعدة فلوريدا "طالب سعودي"

واشنطن/ الخليج 365
نقلت وكالة "أسوشيتيد برس" عن مسؤول أمريكي قوله، إنّ منفذ إطلاق النار بالقاعدة العسكرية في ولاية فلوريدا الجمعة، "طالب طيران سعودي الجنسية".
وقال المسؤول ـ لم يتم الكشف عن هويته ـ أنّ "طالب طيران يحمل الجنسية السعودية، نفذ إطلاق بالقاعدة الجوية ـ البحرية بفلوريدا".
وأضاف أن "السلطات تحقق فيما إذا كان الحادث مرتبطا بالإرهاب"، بحسب المصدر ذاته.
وقُتل مطلق النار أثناء الهجوم الذي أودى بحياة 3 أشخاص آخرين، وإصابة 7 بجروح، داخل مبنى تعليمي بالقاعدة في مدينة بينساكولا، حسب المصدر ذاته.
وتضم القاعدة 16 ألف عسكري وأكثر من 7 آلاف و400 مدني.
وتعتبر مركز تدريب أول لطياري البحرية، وتعرف بأنها "مهد طيران سلاح البحرية"، كما أنها تستقبل طلاب من كافة أنحاء العالم.
ويعد إطلاق النار في فلوريدا، الثاني خلال هذا الأسبوع الذي يقع في قاعدة عسكرية.
والأربعاء، قتل 3 أشخاص بينهم المهاجم في إطلاق نار وقع بقاعدة "بيرل هاربر" العسكرية الأمريكية في ولاية هاواي، وتبين لاحقا أنّ المهاجم هو عنصر في البحرية الأمريكية.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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