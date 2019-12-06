تركيا: ننتظر تلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي

أنقرة/ الخليج 365

تصريحات لمتحدث وزارة الخارجية حامي أقصوي:

- المشاكل المتراكمة على مدار عشرات الأعوام لا يمكن أن تحل خلال فترة قصيرة

- ننتظر تشكيل حكومة جديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب في أقرب وقت ممكن

أعربت وزارة الخارجية التركية، عن قلقها إزاء الاحتجاجات المستمرة في العراق، وقالت إنها تنتظر تشكيل حكومة جديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب في أقرب وقت ممكن.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، خلال مؤتمر صحفي عقده الجمعة، في مقر الخارجية بالعاصمة أنقرة.

وقال أقصوي إن أنقرة تتابع بقلق الاحتجاجات المستمرة في العراق، وتنتظر أن يتم تحقيق الاستقرار في البلاد خلال أقرب وقت ممكن.

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وأشار أن المشاكل المتراكمة على مدار عشرات الأعوام، لا يمكن أن تحل خلال فترة قصيرة.

وتابع: "ننتظر تشكيل الحكومة الجديدة وتلبية المطالب المشروعة للشعب العراقي في أقرب وقت ممكن".

من جهة أخرى، أعلن متحدث الخارجية، أن القنصل العام التركي في الموصل محمد كوتشوك صقالي، قد بدأ مهامه.

ويشهد العراق احتجاجات مناهضة للحكومة والنخبة السياسية منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تخللتها أعمال عنف دامية خلفت 460 قتيلا وأكثر من 17 ألف جريح، وفق مصادر حقوقية رسمية.

ورغم استقالة حكومة عادل عبد المهدي، إلا أن التظاهرات لا تزال متواصلة وتطالب برحيل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم البلاد منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.