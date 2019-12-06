واشنطن تنفي أي خطة لإرسال 14 ألف جندي للشرق الأوسط

واشنطن/ الخليج 365
نفى وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الجمعة، وجود أي خطة لإرسال 14 ألف جندي إضافي إلى منطقة الشرق الأوسط.
وقال عبر تويتر: "كما ذكرت الوزارة (الدفاع) مرارًا، لم نناقش مطلقًا أو نفكر في إرسال 14 ألف جندي إضافي إلى الشرق الأوسط، وأي تقارير عن هذا غير صحيحة".
غيّر أنه شدد في المقابل على أن وزارة الدفاع ستظل دائما "مستعدة للرد على أي تحركات مستقبلية قد يقدم عليها خصوم الولايات المتحدة في أي وقت".
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