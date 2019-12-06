رئيس مجلس الدولة الليبي: طرد اليونان للسفير "بلطجة دبلوماسية"

وليد عبد الله / الخليج 365

وصف رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية خالد المشري، الجمعة، قرار اليونان طرد سفير طرابلس لدى أثينا، بأنه "بلطجة دبوماسية".

جاء ذلك في تغريدة نشرها "المشري" عبر "فيسبوك"، عقب إمهال الخارجية اليونانية للسفير الليبي 72 ساعة لمغادرة البلاد، على خلفية مذكرة التفاهم مع تركيا لتحديد مناطق النفوذ البحرية.



وفي وقت سابق الجمعة، أكدت وزير الخارجية الليبي محمد سيالة، أن قرار اليونان بطرد السفير لدى أثينا، "أمر غير مقبول".

وقال "سيالة" في تصريحات لقناة ليبيا الأحرار (خاصة): "ليس لليونان في ليبيا أي تمثيل دبلوماسي، ولو كان موجودا فسنقوم بطرد سفيرهم بالمثل".

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وأشار أن قرار طرد السفير "يخص اليونان، وسنحتفظ بحقنا في إبرام التفاهمات مع من نريد".

وأكد سيالة أن "لليونان حق اللجوء إلى القضاء الدولي في حال اعتراضها على مذكرة التفاهم التي أبرمناها مع أنقرة".

ولفت إلى أن اليونان "ماطلت في التفاهم معنا بخصوص ترسيم الحدود البحرية منذ عام 2004".

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان مذكرتي تفاهم مع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج.

وتتعلق المذكرتين، بالتعاون الأمني والعسكري بين أنقرة وطرابلس، وتحديد مناطق النفوذ البحرية في المتوسط، بهدف حماية حقوق البلدين النابعة من القانون الدولي.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.