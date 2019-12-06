خادم الحرمين يعزّي ترامب بضحايا «هجوم فلوريدا»

صحيفة الخليج الالكترونية

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، أنه تلقّى اتصالاً هاتفياً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، على خلفية حادث إطلاق نار، تسبب بوقوع قتلى داخل قاعدة «بينساكولا» الجوية الأميركية.

وقال ترامب عبر «تويتر» إن الملك سلمان «عبّر عن خالص تعازيه وتعاطفه مع أسر وأصدقاء المحاربين الذين قُتلوا وجُرحوا في الهجوم الذي وقع في بينساكولا، فلوريدا»، مضيفاً أن «الملك قال إن الشعب السعودي غاضب بشدة من الأعمال الوحشية التي قام بها مطلق النار، وإن هذا الشخص لا يمثل بأي شكل من الأشكال مشاعر الشعب السعودي الذي يحب الشعب الأميركي».