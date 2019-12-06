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تغيِّر ملعب المباراة النهائية لخليجي 24

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صحيفة الخليج الالكترونية 0 تبليغ

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صحيفة الخليج الالكترونية

أعلنت اللجنة المنظِّمة لبطولة (خليجي 24) اليوم الجمعة إقامة المباراة النهائية للمسابقة، المقررة بعد غد الأحد، على ملعب عبدالله بن خليفة بنادي الدحيل في العاصمة القطرية الدوحة.

وكان من المقرر إقامة المباراة في “ملعب خليفة المونديالي”، لكن اللجنة المنظمة قررت نقلها إلى الدحيل الذي يتسع لـ12 ألف متفرج.

وخصص الاتحاد البحريني لكرة القدم خمس طائرات للجماهير لحضور المباراة النهائية، فيما لم يعلن اتحاد الكرة السعودي حتى الآن سفر جماهيره للدوحة.

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