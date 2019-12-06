شركة «التصنيع الوطنية» تعلن عن وظائف شاغرة

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صحيفة الخليج الالكترونية
كشفت شركة ” التصنيع الوطنية ” عبر موقعها الإلكتروني عن توفّر وظائف هندسية وإدارية شاغرة للسعوديين ولغير السعوديين، للعمل بفروع الشركة وبفروع الشركات التابعة لها والمتعاقدة معها في الجبيل وينبع، وفقًا للمسميات التالية:
– فني- التحليل (الجبيل):
درجة البكالوريوس في تخصصات (الكيمياء الصناعية، أو هندسة الأجهزة)، أو أي مجال ذي الصلة.
– أخصائي أول- الموارد البشرية (ينبع):
درجة البكالوريوس في تخصصات (الموارد البشرية، نظم المعلومات الإدارية).
– أخصائي أول- التدريب الفني (الجبيل): شهادة الدبلوم كحد أدنى في تخصص ذي الصلة.
– مشرف- الصيانة الكهربائية (الجبيل): شهادة الدبلوم في تخصص الهندسة الكهربائية، أو ما يعادلها.
وأشارت الشركة إلى أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 5 ديسمبر 2019م.
ودعت الراغبين والراغبات في الالتحاق بهذه الوظائف، لمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، من خلال الرابط التالي: هنا
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