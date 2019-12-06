نجاة 5 من المشاركين في منتدى الإعلام إثر سقوط مصعد كهربائي

صحيفة الخليج الالكترونية

نجا عدد من المشاركين في منتدى الإعلام السعودي، الذي انتهت أعماله الثلاثاء الماضي، بالرياض من حادثة سقوط مروعة لمصعد الفندق الذي أقيمت به الفعاليات (تحتفظ سبق باسمه)، ونجم عنها رضوض وإصابات من خفيفة إلى متوسطة.

وقدم المنتدى اعتذاره عن الحادثة للمصابين.

وقالت مصادر بأن من كانوا داخل المصعد هم مدير مشروع منتدى الإعلام السعودي عبدالعزيز الغرابي، ومستشار وزير الإعلام وكيل الوزارة خالد أبو علي، وعضو مجلس إدارة “عكاظ”، ورئيس التحرير السابق، وأستاذ الإعلام بجامعة الملك عبدالعزيز، أحمد سند اليوسف، ونائب رئيس مجلس هيئة الصحفيين السعوديين، رئيس تحرير صحيفة المدينة فهد حسن آل عقران، ومستشار وزير الإعلام سليمان أبو حسين، والمهندس باسل أبوحمدان.