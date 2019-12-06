الأحوال المدنية تؤكد إلزام النساء بالهوية الوطنية في هذا التاريخ

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صحيفة الخليج الالكترونية
أكدت إدارة الأحوال المدنية، صحة ما تم تداوله خلال اليومين الماضيين، عن صدور أمر بإلزام النساء بالهوية الوطنية؛ مشيرة إلى أن ذلك سيكون بدءًا من العام الميلادي الجديد؛ وبالتحديد في تاريخ 16 يناير 2020 الموافق 21/ 5/ 1441هـ.
وعلى الرغم من تأكيد “الأحوال” بدء إلزام النساء باستخراج الهوية من خلال صفحة المستفيدين؛ إلا إنها لم تُصدر أي تفاصيل أخرى حول الموضوع؛ بما فيها الإجراءات، وقيمة الغرامة المالية التي ستُفرض في حال التأخير.
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