الأهلي يهزم النجوم بثلاثية ويتأهل لدور الـ16 بكأس الملك

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صحيفة الخليج الالكترونية
التحق الأهلي بركب المتأهلين لدور ثمن النهائي من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين بعد فوزه على مضيفه فريق النجوم، أحد أندية دوري الدرجة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء لحساب منافسات دور الـ32 من البطولة .
افتتح النجم الجزائري يوسف بلايلي أهداف الأهلي عند الدقيقة الثالثة، قبل أن يضيف ذات اللاعب الهدف الثاني عند الدقيقة 60 وتمكن أصحاب الضيافة من تقليص النتيجة من علامة الجزاء عبر ماجد العماري بالدقيقة 83، قبل أن يعزز عبدالرحمن غريب تقدم الأهلي بالهدف الثالث قبل 5 دقائق على نهاية اللقاء.
كما تأهل فريق الاتفاق إلى دور الـ16 لبطولة كأس الملك عقب تجاوزه عقبة فريق الطائي بهدفين مقابل هدف على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.
سجل أهداف الاتفاق كل من سعد السلولي بالدقيقة 80 وهزاع الهزاع بالدقيقة 85 بينما سجل هدف الطائي الوحيد جورجي سيلفا بالدقيقة 61 من زمن اللقاء.
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