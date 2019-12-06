- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر طريقة سحرية لإزالة الشعر من جسمك والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019
الخليج 365
ترغب العديد من الفتيات في إزالة شعر الجسم بأفضل وأسهل طريقة، هناك طرق عديدة يمكن استخدامها، لكن ليس لها الفاعلية المطلوبة، لحسن الحظ كشف موقع " health line" عن طريقة سحرية فعالة في إزالة الشعر من الجسم.
أكدت الدراسات أنه يمكن لوصفة رماد الفحم للقضاء علي شعر الجسم بأفضل وأسهل طريقة، فعند احتراق الفحم لا يتبقى منه سوى رماد أسود فقط، حيث له علاقة كبيرة بين إزالة الشعر وبين الفحم.
•الطريقة :- - يكفي أن تنتظري إلى أن يتحول الفحم لرماد ثم ضعي كمية من الرماد البارد وافركي بها جيدا المنطقة التي ترغبين بإزالة الشعر منها. - ثم اتركي الرماد عليها لمدة لا تقل عن عشر دقائق. - بعد ذلك قومي بنزع الشعر بالشمع أو الحلوى.
هذه الطريقة تسهل النزع دون الشعور بالألم كما أنها تقضي على نمو الشعر مجددا إذا فعلتيها قبل كل مرة تقومين بإزالة الشعر فيها على الأقل بعد ثلاث مرات انسى امر الشعر غير المرغوب فيه نهائيا.
كانت هذه تفاصيل خبر طريقة سحرية لإزالة الشعر من جسمك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.