شكرا لقرائتكم خبر عن تدمير قنبلة والقبض على عنصر دعم للإرهابيين شمال غربى الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، تدمير قنبلة تقليدية الصنع بولاية تلمسان (شمال غرب)، والقبض على عنصر دعم للجماعات الإرهابية بولاية وهران (شمال غرب).

وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم الجمعة - إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، دمرت مفرزة للجيش الوطنى الشعبى أمس قنبلة تقليدية الصنع بتلمسان، فيما أوقفت مفرزة أخرى بالتنسيق مع عناصر الدرك الوطنى (تابع للجيش) عنصر دعم للجماعات الإرهابية بوهران".

وأضاف البيان أنه تم توقيف 38 مهاجرا مهاجر غير شرعى من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان والبيض (شمال غ