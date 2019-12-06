أوبر: تلقينا أكثر من 3 آلاف بلاغ عن اعتداءات جنسية في أمريكا العام الماضي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 6 ديسمبر 2019

الخليج 365

كشفت شركة "أوبر" لخدمات نقل الركاب، أنها تلقت أكثر من 3000 بلاغ عن اعتداءات جنسية تتعلق بحالات اغتصاب خلال رحلاتها في الولايات المتحدة، التي بلغت نحو 1.3 مليون رحلة عام 2018.

Advertisements

وقالت في تقرير، إن أرقام 2018 تمثل انخفاضا بنسبة 16% في معدل حوادث الاعتداءات الجنسية مقارنة بالعام السابق في الفئات الخمس الأكثر خطورة للاعتداءات الجنسية المبلغ عنها.

وذكرت الشركة أن 99% من جميع رحلاتها بالولايات المتحدة التي بلغت حصيلتها 2.3 مليار دولار في عامي 2017 و2018 انتهت دون حوادث تتعلق بالسلامة.

ويهدف تقرير "أوبر" إلى طمأنة السائقين والعملاء بأنها جادة بشأن السلامة.

ويأتي التقرير المكون من 84 صفحة، بعد أسبوعين تقريبا من إعلان الشركة أنها ستستأنف قرار إلغاء ترخيصها في لندن بسبب "نمط من الإخفاقات" بشأن السلامة والأمان.