سلسلة وثائقية ضخمة تستعرض تاريخ الإمارات









اسماء السيد - دبي: تسعى الإمارات إلى التعريف بإرثها الحضاري عبر سلسلة وثائقية ضخمة بعنوان "تاريخ الإمارات"، في مسعى لتعزيز حضورها كقوة إقليمية هامة.

وباستخدام تقنيات مثل التصوير الحاسوبي (سي جي آي) والتصوير بتقنية 360 درجة، تؤرخ السلسلة نحو 125 ألف عام من تاريخ أرض الإمارات وصولا إلى قيام الاتحاد عام 1971.

وتحت شعار "لكل أمة قصة، وهذه هي قصتنا"، تتناول السلسلة الوثائقية المقسمة على حلقات عدة محطات بدءا من فترة ما قبل التاريخ وحتى اكتشاف النفط.

Advertisements

ويقول مخرج الفيلم انتوني غيفين لوكالة فرانس برس إن "تاريخ الإمارات حقا مثير للاهتمام لأن الناس لا تعرفه بشكل جيد. ما يعرفونه على الأغلب ..هو عن مدينتي دبي وأبوظبي".

وتعرف الإمارات اليوم بفضل النفط ومشاريعها الضخمة واهتمامها بالتقنيات الحديثة، خاصة إمارة دبي، ولكن يرى غيفين أن "الناس لا تعرف تاريخ الأيام الأولى" لهذه الدولة.

وفي الحلقة الأولى، تتطرق السلسلة الوثائقية إلى وجود حياة بشرية في منطقة جبل الفاية (شمال-شرق) قبل 125 ألف عام، والذي يعتقد أنه شكل طريقا آخر للهجرة خارج أفريقيا.

وتتناول أيضا المستوطنات الأولى قبل 8 آلاف عام على جزيرة مروح قبالة سواحل العاصمة أبوظبي.

