الخارجية: وصول جثمان الشهيد الأسير سامي أبو دياك إلى الأردن

دبي - بواسطة محمد فارس © Roya News قدمت بواسطة قال الناطق الرسمي باسم وزراة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز أن جثمان المرحوم سامي أبو دياك وصل مساء الخميس عبر جسر الملك حسين لدفنه في المملكة بناءاً على طلب ذويه. وأوضح الفايز أن تسليم الجثمان جاء بعد متابعة حثيثة من الوزارة مع سلطات الاحتلال. اقرأ أيضاً : بالدموع والفخر.. والدة الشهيد الأسير الأردني أبو دياك ترثي نجلها وتناشد.. فيديو

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