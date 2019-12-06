لبنان: لا توافق على رئاسة الحكومة

دبي - بواسطة محمد فارس زياد عيتاني، راوية حشمي (بيروت)@hechmirawia

لايزال هناك التباس لدى الأوساط السياسية في لبنان من تحديد الاستشارات النيابية قبل الموعد بـ 5 أيام، ما يشير إلى أن أسبابا جوهرية دفعت بالرئيس ميشال عون إلى منح هذا الوقت للكتل النيابية لتسمية مرشحها لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط تأكيدات بعدم وجود توافق تام على شخصية «الرئيس المنتظر»، لذلك تشخص الأبصار إلى (الإثنين) القادم بانتظار ما ستفضي إليه النتائج في حال لم يتم التوافق في الربع ساعة الأخير.

الأوساط السياسية تتحدث عن إمكان انقسام أصوات الكتل النيابية بين الاسمين الأوفر حظاً: سعد الحريري وسمير الخطيب، وأن هناك مخاوف من مفاجآت غير منتظرة خلال الاستشارات، ما يعني أن تحديد يوم الإثنين جاء ليمنح فرصة إضافية أمام أطراف السلطة للتشاور وتسهيل عمليتي التكليف والتأليف، خاصة وأن صيغة الحكومة الجديدة ضبابية لدى الجميع، فالحريري يريدها «تكنوقراط» وباقي الأطراف تريدها «تكنوسياسية».

ومن ثم فالمعضلة الأبرز أمام السلطة ستكون ما بعد الاستشارات وما إن كانت الحكومة قادرة على أن تبصر النور في ظل غياب التوافق السياسي والغضب الشعبي الكبير منذ إعلان موعد الاستشارات مع تجاهل السلطة لصوت الشارع وهو ما حذرت منه واشنطن أمس في رسالتها الثانية إلى لبنان بضرورة أن يستوعب السياسيون «رسالة الشارع».

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحريري أيّد تسمية الخطيب، لكن «تيار المستقبل»، وقالت إن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة التي يتم الترويج لها، ما يعني أنه لن يكون هناك ممثلون له في الحكومة القادمة لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين، ما قد يزيد من صعوبة التشكيل».

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من France 24

إعادة تشغيل الفيديو التالي ماهي رهانات القمة السبعين لحلف شمال الأطلسي في لندن؟ أفاد مراسل فرانس24 في لندن أن القمة السبعين لدول حلف شمال الأطلسي المنعقدة الثلاثاء في لندن تحمل عدة رهانات، أبرزها الزيادة في ميزانية المنظمة، بالإضافة إلى مطلب إضفاء تغييرات على إستراتيجيتها من بينها مراقبة النشاطات العسكرية للصين. وتأتي هذه الرهانات في ظل خلافات داخلية كبيرة للمنظمة. France 24

الولايات المتحدة تفرج عن مساعدة عسكرية للبنان بعد تجميدها لأسباب غير معروفة أفرجت الإدارة الأمريكية عن مساعدة عسكرية بقيمة مئة مليون دولار للبنان، وفق ما أكده مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فضل عدم ذكر اسمه. وكانت واشنطن قد جمدت هذه المساعدة دون أن تعطي أي مبررات لذلك. France 24

حلف شمال الأطلسي يعقد قمته السبعين وسط أجواء من التوتر بين أعضائه يواجه حلف شمال الأطلسي الذي يعقد الثلاثاء قمته السبعين في لندن، الكثير من التحديات، يأتي على رأسها رأب الصدع بين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشق الكلامي بينها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعطى توصيفا لوضع الحلف، قال فيه إنه في حالة "موت دماغي"، ما أثار امتعاض زعماء من الحلف بينهم المستشارة إنغيلا ميركل التي أكدت أنها تخالف ماكرون الرأي. France 24 1 إلغاء Advertisements الإعدادات إيقاف HD HQ SD LO التالي في المشاهدة التالي

وترددت معلومات أمس عن تداول صيغتين للحكومة إما 18 أو 24 وزيرا على أن تكون مزيجاً من السياسيين والاختصاصيين.

وفي تأكيد على وجود هوة كبيرة بين أطراف السلطة، فإن تبادل الاتهامات لا يزال مستمراً، إذ اعتبرت نائبة رئيس ​التيار الوطني الحر​ ​مي خريش​ أمس (الخميس)، أن بيان رؤساء ​الحكومة​ السابقين تحريضي ضد عون​.

ودعت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.

ورجحت خريش تأليف الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع القادم.

وفي موقف أمريكي جديد، أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن هناك أكثر من 11 مليار دولار تنتظر، ولكن لا توجد حكومة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع.

وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية.

ولفت في تصريح أمس إلى أن «الحكومة اللبنانية لا توفر للمواطنين الخدمات التي يحتاجون إليها»، وأضاف «ليس واضحا إلى متى تستمر، لكن الإنسان يأمل أنّ السياسيين وصلتهم رسالة الشارع وبدأوا العمل بجدية على الإصلاحات».