لبنان: لا توافق على رئاسة الحكومة

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الأوساط السياسية تتحدث عن إمكان انقسام أصوات الكتل النيابية بين الاسمين الأوفر حظاً: سعد الحريري وسمير الخطيب، وأن هناك مخاوف من مفاجآت غير منتظرة خلال الاستشارات، ما يعني أن تحديد يوم الإثنين جاء ليمنح فرصة إضافية أمام أطراف السلطة للتشاور وتسهيل عمليتي التكليف والتأليف، خاصة وأن صيغة الحكومة الجديدة ضبابية لدى الجميع، فالحريري يريدها «تكنوقراط» وباقي الأطراف تريدها «تكنوسياسية».
ومن ثم فالمعضلة الأبرز أمام السلطة ستكون ما بعد الاستشارات وما إن كانت الحكومة قادرة على أن تبصر النور في ظل غياب التوافق السياسي والغضب الشعبي الكبير منذ إعلان موعد الاستشارات مع تجاهل السلطة لصوت الشارع وهو ما حذرت منه واشنطن أمس في رسالتها الثانية إلى لبنان بضرورة أن يستوعب السياسيون «رسالة الشارع».
إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية أن الحريري أيّد تسمية الخطيب، لكن «تيار المستقبل»، وقالت إن «تيار المستقبل لن يشارك في الحكومة التي يتم الترويج لها، ما يعني أنه لن يكون هناك ممثلون له في الحكومة القادمة لا عبر سياسيين ولا عبر غير سياسيين، ما قد يزيد من صعوبة التشكيل».
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من France 24
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ماهي رهانات القمة السبعين لحلف شمال الأطلسي في لندن؟
أفاد مراسل فرانس24 في لندن أن القمة السبعين لدول حلف شمال الأطلسي المنعقدة الثلاثاء في لندن تحمل عدة رهانات، أبرزها الزيادة في ميزانية المنظمة، بالإضافة إلى مطلب إضفاء تغييرات على إستراتيجيتها من بينها مراقبة النشاطات العسكرية للصين. وتأتي هذه الرهانات في ظل خلافات داخلية كبيرة للمنظمة.France 24
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الولايات المتحدة تفرج عن مساعدة عسكرية للبنان بعد تجميدها لأسباب غير معروفة
أفرجت الإدارة الأمريكية عن مساعدة عسكرية بقيمة مئة مليون دولار للبنان، وفق ما أكده مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية، فضل عدم ذكر اسمه. وكانت واشنطن قد جمدت هذه المساعدة دون أن تعطي أي مبررات لذلك.France 24
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حلف شمال الأطلسي يعقد قمته السبعين وسط أجواء من التوتر بين أعضائه
يواجه حلف شمال الأطلسي الذي يعقد الثلاثاء قمته السبعين في لندن، الكثير من التحديات، يأتي على رأسها رأب الصدع بين مجموعة من الدول الأعضاء نتيجة التراشق الكلامي بينها. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعطى توصيفا لوضع الحلف، قال فيه إنه في حالة "موت دماغي"، ما أثار امتعاض زعماء من الحلف بينهم المستشارة إنغيلا ميركل التي أكدت أنها تخالف ماكرون الرأي.France 24
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وترددت معلومات أمس عن تداول صيغتين للحكومة إما 18 أو 24 وزيرا على أن تكون مزيجاً من السياسيين والاختصاصيين.
وفي تأكيد على وجود هوة كبيرة بين أطراف السلطة، فإن تبادل الاتهامات لا يزال مستمراً، إذ اعتبرت نائبة رئيس التيار الوطني الحر مي خريش أمس (الخميس)، أن بيان رؤساء الحكومة السابقين تحريضي ضد عون.
ودعت إلى عدم الانجرار وراء الشائعات.
ورجحت خريش تأليف الحكومة الجديدة نهاية الأسبوع القادم.
وفي موقف أمريكي جديد، أعلن نائب وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى جوي هود، أن هناك أكثر من 11 مليار دولار تنتظر، ولكن لا توجد حكومة غربية مستعدة لإنقاذ لبنان إذا لم يستوعب السياسيون رسالة الشارع.
وشدد على ضرورة إجراء إصلاحات اقتصادية.
ولفت في تصريح أمس إلى أن «الحكومة اللبنانية لا توفر للمواطنين الخدمات التي يحتاجون إليها»، وأضاف «ليس واضحا إلى متى تستمر، لكن الإنسان يأمل أنّ السياسيين وصلتهم رسالة الشارع وبدأوا العمل بجدية على الإصلاحات».
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.