إيران.. كارثة "حفل الزفاف" تقتل 11 وتصيب العشرات

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وقال التقرير إن 5 أطفال و5 نساء كانوا من بين القتلى في الانفجار، الذي وقع في ساعة متأخرة مساء الخميس في مدينة ساقز، التي تقطنها أغلبية كردية، على بعد حوالي 450 كيلومترا إلى الغرب من العاصمة طهران.
وورد أن 3 من المصابين في حالة خطيرة.
وقال تقرير التلفزيون إن الحادث وقع في أعقاب تسرب من أنبوب يغذي مدفأة داخل قاعة الزفاف.
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وأعلنت الحكومة الحداد العام ليوم واحد في محافظة كردستان الغربية.
وتقع في إيران من حين لآخر مثل هذه الحوادث، التي يُنحى باللائمة عليها أساسًا لتجاهل واسع النطاق لتدابير السلامة، والمعدات القديمة والقديمة، وعدم كفاية خدمات الطوارئ.
وفي عام 2005، اندلع حريق في مسجد بوسط طهران أثناء الصلاة، مما أسفر عن مقتل 59 من المصلين، وإصابة حوالي 250 شخصًا.
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