دبي - بواسطة محمد فارس جوجل تُزيل تطبيق FX File Explorer من متجر جوجل بلاي © Tech World قدمت بواسطة

قامت جوجل بإزالة تطبيق FX File Explorer من متجر بلاي متهمة إياه بطريقة خاطئة بعرض إعلانات خادعة.

عندما يتعلق الأمر بسياسة إزالة التطبيقات من متجر بلاي من قبل جوجل، فإن الشركة تتخذ سياسة صارمة، فبدلًا من قضاء بعض الوقت لمناقشة المشكلات مع مطوري التطبيقات، تستخدم الشركة العصا الغليظة، أحدث التطبيقات المُزالة هو تطبيق FX File Explorer وهو عبارة عن مدير ملفات شهير يستخدمه أكثر من 5 ملايين مستخدم وصاحب تصنيف 4+، حيث تم إزالته من المتجر بدون سابق إنذار، وتزعم الشركة سبب الإزالة بوجود إعلانات خادعة، وهو صراحة غير صحيح.

حيث أن الشبهة تتمثل بوجود مشكلة في ارتباط متجر بلاي بحزمة Faenza Icon المجانية والمفتوحة المصدر في قسم الثيمات، ويمكن الوصول إليها عبر إدخال Get FX Plus في إعدادات التطبيق، ويتم تقديم الحزمة من قبل نفس المطور ويتم شرحها بوضوح وما الذي تفعله، على أن ينقلك زري “الانتقال إلى المتجر” و “لقطة الشاشة” إلى حيث تتوقع تمامًا أن يأخذوك، بالتالي لا يوجد شيء خادع يمكن رؤيته هنا، وبما أن سمة الأيقونة هي امتداد مجاني مفتوح المصدر من الطرف الأول للتطبيق، فهي قابلة للنقاش إذا كان يمكنك حقًا تسميتها إعلانًا بالمعنى الكلاسيكي.

في السياق ذاته وعند النظر للأمثلة التي تُقدّمها جوجل على الإعلانات الخادعة، على سبيل المثال التطبيقات التي تتصرف بشكل مختلف تمامًا، أو التطبيقات التي تعرض تحذير منبثق من الفيروسات على الشاشة، فضلًا عن التطبيقات التي تُرسل عروض خاصة كإشعارات أو حتى عرض إعلانات غير متوقعة عند الضغط على أي زر، فجميع هذه الأمثلة لا يقوم بها مدير الملفات FX File Explorer.

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أخيرًا، يبدو أن جوجل تحتاج حقًا إلى توحيد عملها وإيجاد حلول أقل حزمًا للمخالفات البسيطة، بحيث يمكن تجنب الكثير من حالات سوء الفهم، في النهاية، إذا ترغب في تميل التطبيق بعد أن تم إزالته من المتجر، ما عليك سوى تحميله عبر ملفه الـ APK بالانتقال من هنا.

المصدر.

التدوينة جوجل تُزيل تطبيق FX File Explorer من متجر جوجل بلاي ظهرت أولاً على عالم التقنية.