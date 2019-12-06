شكرا لقرائتكم خبر عن السعودية: إصدار أكثر من 1.6 مليون تأشيرة عمرة ووصول نحو 4 .1 مليون معتمر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الحج والعمرة السعودية، أن الإحصاءات التراكمية لمؤشر العمرة الأسبوعى تشمل إصدار أكثر من مليون و647 ألف تأشيرة وذلك حتى 7 من ربيع الثانى 1441هـ، وجاء مجموع المعتمرين القادمين إلى المملكة نحو مليون و387 ألف معتمرا، فيما سجلت الإحصاءات أعداد المغادرين من مختلف المنافذ والبالغ عددهم حوالى مليون و76 ألف معتمرا، بعد أن أتموا مناسك العمرة والزيارة.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم /الجمعة/ - بأن ذلك جاء بحسب مؤشر العمرة الأسبوعى الذى أطلقته وزارة الحج والعمرة مطلع العام الماضي، الذى يقيس مجموعة جوانب رئيسة تتمثل فى عرض أعداد تأشيرات العمرة الصادرة، وإجمالى أعداد المعتمرين القادمين إلى المملكة عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والدول الأكثر قدوما لموسم العمرة، وأعدادهم فى مكة المكرمة والمدينة المنورة، بالإضافة إلى أعداد المعتمرين المغادرين بعد أن من الله عليهم بأداء مناسك العمرة.

وتنوع دخول المعتمرين إلى المملكة بين جميع المنافذ، حيث وصل عبر المنافذ الجوية إلى مليون و329 ألف معتمر، وعن طريق المنافذ البرية وصل 57 ألفا و525 معتمرا، بينما وصل 11 ألف معتمرا عبر المنافذ البحرية.

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أما أكثر الجنسيات قدوما فكانت وبالترتيب : باكستان 373 ألفا و373, معتمرا، تليها إندونيسيا بـ347 ألفا و424 معتمرا، وثالثا جاءت الهند 210 الأف و52 معتمرا، ثم ماليزيا 78 ألفا و806 معتمرين، وتركيا خامساً بـ 58 ألفا و652 معتمرا .. وتأتى بعدها كل من بنجلادش 40,168، والجزائر 39,220، والإمارات 26,836 ، والعراق 21,021، والأردن 20,855 معتمراً.

يذكر أن وزارة للحج والعمرة طورت محرك الحجز المركزى "مقام" الذى يتيح لطرفى الخدمة سواءً شركات العمرة أو الفنادق أو شركات النقل من جهة، والمعتمرين وزوار المسجد النبوى الشريف من جهة أخرى، التعاقد بشكل مباشر من خلال منصات السفر العالمية، فى منظومة من تقنيات التوثيق والذكاء الاصطناعى التى تتيح توثيق كافة عمليات التعاقد وحفظ حقوق الطرفين لتحقيق أعلى مستويات الرقابة والشفافية بين أطراف الخدمة.

كما يتيح محرك الحجز المركزى بالتكامل بين وزارة الحج والعمرة ووزارة الخارجية ومركز المعلومات الوطنى إصدار التأشيرات الإلكترونية دون الحاجة للمعاملات الورقية.