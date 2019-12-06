شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس البرلمان العراقى : التصويت على قانون الانتخابات الأسبوع المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلطت قناة إكسترا نيوز، الضوء على تصريحات رئيس البرلمان العراقى، محمد الحلبوسي حول قانون مفوضية الانتخابات العراقية، مشيرا إلى أن أعضاء مفوضية الانتخابات الجديدة سيكونون من القضاة، وسيتم اختيارهم وفق قرعة.

وذكرت القناة فى تقرير لها، أن رئيس البرلمان العراقى أكد فى تصريحاته أن مجلس النواب سيستمر في عقد جلسات مكثفة للانتهاء من قانون الانتخابات الجديد، لافتا إلى أن البرلمان العراقى سيصوت الأسبوع المقبل على قانون الانتخابات بعد الاتفاق حوله.

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وأوضحت القناة، أن تصريحات محمد الحلبوسى ، جاءت بعد تصويت البرلمان العراقى بالإجماع على قانون مفوضية الانتخابات، بينما تم تأجيل التصويت على قانون الانتخابات العراقية للأسبوع المقبل.