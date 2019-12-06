شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العراقى: تفكيك 3 صواريخ كاتيوشا كانت موجهه إلى وسط بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة اللواء الركن عبد الكريم خلف، اليوم الجمعة، عن تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا بأطراف سبع البور كانت موجهة إلى وسط بغداد.

وقال خلف - فى تصريح لقناة "العراقية الإخبارية" الفضائية - إن "قيادة عمليات بغداد تمكنت من تفكيك ثلاثة صواريخ كاتيوشا فى أطراف منطقة سبع البور شمالى العاصمة".

وأضاف أن "الصواريخ كانت موجهة إلى مناطق وسط بغداد فى ذروة التظاهرات".