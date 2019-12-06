شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى شرق قطاع غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب مواطن فلسطينى بالرصاص الحي، و5 آخرون بالرصاص المعدنى المغلف بالمطاط بينهم فتاة، فضلا عن إصابة العشرات بحالات اختناق من قنابل الغاز المسيل للدموع، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلى للمسيرات السلمية الأسبوعية التى تقام أيام الجمعة من كل أسبوع شرق قطاع غزة.

وأفاد شهود عيان بأن جنود الاحتلال المتمركزين داخل مواقعهم العسكرية، وخلف الكثبان الرملية، فتحوا نيران أسلحتهم صوب عشرات الشبان والفتية الذين بدأوا يتوافدون إلى مناطق التجمعات الخمسة التى تجرى عندها فعاليات المسيرات؛ ما أدى إلى إصابة مواطن بالرصاص الحى وآخرين بالاختناق.

ووصل الشباب الفلسطينى تلبية لدعوة من الهيئة العليا لمسيرات العودة والتى دعت لأوسع مشاركة ممكنة مؤكدة على سلمية التظاهرات.. فيما نشر جيش الاحتلال المزيد من قواته على طول الحدود الشرقية بعد عودة التظاهرات التى توقفت لثلاثة أسابيع.

من جهته، قال عبد اللطيف القانوع الناطق باسم حماس إن الجماهير المشاركة فى مسيرات العودة تؤكد من جديد على استمرار المسيرات بحيويتها وبأدواتها السلمية والشعبية وإنها ماضية بإجماع وطنى ودعم شعبى دون تردد.. مضيفا أن مسيرات العودة قد تتريث أو تتوقف، لكنها لن تنتهى إلا بانتزاع كامل مطالبها من الاحتلال الإسرائيلى وتحقيق أهدافها.



إصابة رجل فلسطينى

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إصابة صبى برصاص الاحتلال



الاحتلال يطلق الغاز المسيل للدموع



الاحتلال يطلق الغاز تجاه الفلسطينيين



عنف الاحتلال الاسرائيلى